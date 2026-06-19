Réaction QS - Québec solidaire salue l'initiative RELIER pour lutter contre l'itinérance

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Etienne Grandmont, député de Taschereau et responsable solidaire en matière d'Action communautaire, au lancement de la campagne RELIER. Cette initiative vise à mobiliser les partis politiques face à la crise de l'itinérance au Québec en proposant des actions concrètes :

« Je salue chaleureusement le lancement de la campagne RELIER, une initiative aussi complète que pertinente. C'est avec conviction que j'ai signé cette déclaration d'appui au nom de Québec solidaire. Les pistes de solutions présentées sont indispensables pour agir en amont et en sortie d'itinérance, tout en garantissant la dignité et le respect des personnes en situation d'itinérance.

Comme député du centre-ville de Québec depuis 2022, je constate chaque jour l'ampleur et la complexité croissante de cette réalité sur le terrain. Il est impératif que l'ensemble des forces politiques place la prévention au cœur de leurs priorités. L'itinérance n'est pas une fatalité : la laisser progresser ou décider d'y mettre fin est un choix de société. C'est pourquoi je soutiens pleinement la campagne RELIER, qui unit nos forces pour répondre ensemble à cette urgence humaine. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]