Québec solidaire réclame une séance d'information publique sur le projet de transport gazier de Marinvest Energy

QUÉBEC, le 19 juin 2026 /CNW/ - Alors que l'entreprise Marinvest Energy Canada continue de multiplier les rencontres et représentations auprès de différents partis politiques, Québec solidaire est le seul parti représenté à l'Assemblée nationale que l'entreprise n'a toujours pas rencontré. Ce projet de transport de gaz aurait des impacts environnementaux considérables, sans même garantir quelconques retombées économiques pour le Québec. Face à l'opacité de cette entreprise, Québec solidaire réclame donc une séance d'information publique pour que les éléments du projet connus par tous les partis politiques avec lesquels l'entreprise a eu des rencontres soient rendus publics.

« Cette entreprise continue de prétendre qu'aucun projet n'a encore été déposé mais si c'était le cas, elle n'aurait pas eu autant de rencontres avec les membres et agences des gouvernements fédéral et du Québec, ainsi que tous les partis politiques du Québec, à l'exception de Québec solidaire. L'information existe et est cachée à la population alors qu'il s'agit d'un projet qui risque d'avoir de réelles conséquences sur notre environnement. », a déclaré Sol Zanetti, porte-parole de Québec solidaire.

« Les Québécois et Québécoises ont déjà dit non à GNL Québec par le passé. Le projet de Marinvest c'est du recyclé, la différence c'est que cette fois-ci ils travaillent activement avec les gouvernements derrière des portes closes. J'ai demandé à plusieurs reprises de rencontrer les représentants sans succès. Il est temps que cesse cette culture du secret. », a conclu Etienne Grandmont, responsable du dossier Environnement et Lutte aux changements climatiques.

C'est donc par souci de transparence que Québec solidaire a envoyé une demande formelle aux représentants de l'entreprise d'organiser une séance d'information publique ouverte aux citoyens, aux médias, aux groupes concernés et aux élus de toutes les formations politiques. Cette séance devrait notamment permettre à la population d'obtenir des réponses claires concernant :

les caractéristiques du projet;

les émissions de gaz à effet de serre associées au projet;

les risques pour les milieux naturels et les communautés concernées;

les retombées économiques anticipées;

les tracés envisagés.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]