RÉACTION QS - Appel d'intérêt pour le 3e lien : « une manœuvre électoraliste grossière » selon Québec solidaire

QUÉBEC, le 18 juin 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de Transports, à l'annonce de Christine Fréchette de son intention de lancer un appel d'intérêt pour une énième version du projet de 3e lien entre Québec et Lévis :

« Je ne peux pas croire que la CAQ, le PLQ et les conservateurs vont nous faire cette promesse insensée pour une quatrième élection de suite! Si ce projet n'a jamais avancé, c'est parce qu'il pourrait coûter jusqu'à 20 milliards sans régler les problèmes de congestion entre Lévis et Québec. Je veux être clair : cette annonce de Christine Fréchette d'appel d'intérêt lancé à la veille d'une élection n'est qu'une manœuvre électoraliste grossière. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]