RÉACTION QS - Nouvel échec de la CAQ pour le financement du transport collectif

QUÉBEC, le 15 avril 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Etienne Grandmont, responsable solidaire en matière de Transport, au nouvel échec des négociations entre Ottawa et la CAQ pour le financement du transport collectif :

« C'est un résultat pathétique. Le ministre Julien avait une seule mission : aller chercher la part du Québec.

Avec moins de 7 millions sur un potentiel de 5,5 milliards, on ne couvre même pas les 200 millions que la CAQ a elle-même coupés dans le transport en commun ! Rien ne justifie un tel échec.

La prochaine personne à la tête du ministère des Transports et de la Mobilité durable devra impérativement aller chercher les 5 milliards manquants. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]