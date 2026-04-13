Nouvelle première ministre - « La CAQ a une nouvelle cheffe avec la même vieille vision économique », lance Ruba Ghazal

QUÉBEC, le 13 avril 2026 /CNW/ - Après avoir salué l'élection de Christine Fréchette à la tête de la CAQ, en soulignant qu'il s'agit d'un moment important pour la représentation des femmes en politique, la cheffe parlementaire de Québec solidaire et candidate au poste de première ministre, Ruba Ghazal, a dénoncé la vision économique ancrée dans le passée de la nouvelle première ministre.

« La CAQ a une nouvelle cheffe, mais reste accrochée à la même vision économique et aux mêmes recettes qui échouent depuis 30 ans au Québec. Reprendre les mêmes politiques ne permettra pas de répondre aux urgences que vivent les gens. Elle n'incarne pas le renouveau », a déclaré Mme Ghazal.

La porte parole de Québec solidaire a appelé la nouvelle première ministre à poser trois gestes concrets pour faire une réelle différence, dans le peu de temps qui lui est imparti pour gouverner:

convoquer en commission parlementaire des experts du milieu économique afin de s'attaquer à la hausse des prix à l'épicerie;

soutenir de toute urgence le milieu communautaire;

abandonner l'idée de la relance des gaz de schiste.

« Il reste 6 mois avant les élections. C'est 6 mois de loyer que les locataires doivent se serrer la ceinture pour payer, 6 mois d'épicerie qui coûte de plus en plus cher. Mme Fréchette est la cheffe de la CAQ, mais elle est surtout première ministre du Québec. Elle a la responsabilité de trouver des solutions pour aider les Québécoises et les Québécois qui en arrachent avec la hausse du coût de l'épicerie. Elle a le devoir de soutenir le communautaire qui est au bout du rouleau. Surtout, elle doit fermer la porte à double tour à l'exploitation des gaz de schiste », a conclu Mme Ghazal.

Ruba Ghazal a également interpellé la première ministre sur la nécessité d'adopter une Loi Gabie Renaud inspirée de la Loi de Clare, afin de prévenir les féminicides et la violence conjugale.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]