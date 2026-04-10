Réaction QS - Fiascos numériques: QS demande la convocation urgente de la PDG de Santé Québec en commission parlementaire

QUÉBEC, le 10 avril 2026 /CNW/ - Voici les réactions de Ruba Ghazal, cheffe parlementaire de Québec solidaire et candidate au poste de première ministre, ainsi que d'Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière de Cybersécurité et numérique, aux graves inquiétudes entourant le lancement du Dossier Santé Numérique soulevées par le ministre de la Cybersécurité et du numérique Gilles Bélanger:

« C'est extrêmement grave, la CAQ n'a rien appris de ses erreurs dans le fiasco SAAQclic. À cause de l'incompétence de la CAQ qui a signé de mauvais contrats, les données personnelles des Québécoises et des Québécois pourront être saisies à tout moment par l'administration Trump. Quand le lanceur d'alerte est un ministre du gouvernement de la CAQ, ça devrait être suffisant pour mettre immédiatement sur pause ce projet qui est dangereux pour la sécurité de nos données et pour nos finances publiques.

Je demande à ce que la PDG de Santé Québec, Mme Geneviève Biron, soit convoquée en urgence en commission parlementaire pour expliquer ses choix », a déclaré Mme Ghazal.

« Une fois de plus, c'est leur fournisseur, leur contrat, leur erreur ! Ça fait deux ans qu'on tire la sonnette d'alarme et c'est maintenant que le ministre se réveille.

La « solution » qu'il bricole avec CGI ne règle rien : ni l'hébergement des données, ni la recommandation 1 de la commission Gallant de mettre en place une entité centralisée spécialisée en transformation numérique de l'État.

Qu'on arrête tout. La PDG de Santé Québec doit s'expliquer en commission parlementaire avant le moindre pas de plus sur le DSN », ajoute M. Bouazzi.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]