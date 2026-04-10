« Il faut une loi Gabie Renaud » - Un front commun de femmes demande une loi pour prévenir les féminicides

MONTRÉAL, le 10 avril 2026 /CNW/ - À l'initiative de la cheffe parlementaire de Québec solidaire Ruba Ghazal, un front commun de personnalités publiques a publié en ligne une vidéo pour réclamer que la personne qui succèdera à François Legault pose un geste fort pour la sécurité des femmes en adoptant une Loi Gabie Renaud pour prévenir la violence conjugale.

« En 2026, on a déjà vécu 8 féminicides en seulement 3 mois. Ces meurtres sont évitables. Je refuse de voir la hausse des féminicides comme une fatalité, parce que je sais qu'on peut se donner les moyens que plus aucune femme ne soit tuée. Mme Fréchette, M. Drainville, il n'y a rien de plus urgent que de sauver les femmes qui sont encore en vie », a déclaré Mme Ghazal aux côtés de Rachel Renaud, la sœur de Gabie Renaud, morte aux mains d'un conjoint violent récidiviste le 7 septembre 2025 à Saint-Jérôme.

Cette loi serait calquée sur le modèle de la Loi de Clare en Angleterre et en Saskatchewan, permettant aux femmes et à leurs proches d'avoir accès aux antécédents des hommes violents et au risque qu'ils représentent pour leur sécurité.

En plus de Ruba Ghazal, ainsi que des députées solidaires Manon Massé, Christine Labrie et Alejandra Zaga Mendez, une vingtaine de personnalités publiques issues d'une diversité de milieux ont uni leurs voix, dont:

Marie Eykel, actrice

Ève Landry, Actrice et activiste pour Mères au front

Caroline Senneville, présidente de la CSN

Marilou Éthier, entrepreneuse

Jessica Barker, comédienne et animatrice

Caroline Huard (Loounie), créatrice culinaire, autrice et animatrice

Genevieve Tardif, animatrice

Ingrid Falaise, autrice, animatrice et comédienne

Laetitia De Carufel, avocate et créatrice de contenu

Gabrielle Lisa Collard, rédactrice et scénariste

Laurie Dupont, cheffe de contenu Elle Québec et Véro

Cynthia Dulude, créatrice de contenu

Martine Delvaux, écrivaine

Alice « Winterland » Siregard, activiste et créatrice de contenu

Élizabeth Lemay, autrice

Annie Archambault, créatrice de contenu et intervenante

Emilie Levesque, entrepreneure et créatrice de contenu

Michèle Ouellette, co-animatrice du balado Captives

Annie Laurin, co-animatrice du balado Captives

Lily Thibeault, comédienne et autrice

Laïma Abouraja Gérald, journaliste

Québec solidaire milite pour que soit adoptée une Loi Gabie Renaud , et a même réussi à convaincre l'ensemble des partis politiques - y compris la CAQ - de sa nécessité lors d'un vote à l'Assemblée nationale . La porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal espère maintenant que la mobilisation des femmes québécoises fasse passer le gouvernement de la parole aux actes.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]