RÉACTION QS - Mort de Nooran Rezayi : une enquête qui arrive trop tard selon Québec solidaire

MONTRÉAL, le 1er juin 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière de Sécurité publique au déclenchement d'une enquête administrative en lien avec l'intervention de la police de Longueuil lors de laquelle le jeune Nooran Rezayi a été tué :

« Le gouvernement a enfin lancé une enquête administrative sur le Service de Police de la Ville de Longueuil (SPAL), en lien avec le décès tragique du jeune Nooran Reyazi, mort le 21 septembre dernier à la suite de tirs policiers. Ceci arrive trop tard dans cette tragédie. Rappelons que la mairesse de Longueuil a demandé cette enquête en décembre dernier, après que des lettres du Bureau d'enquêtes indépendantes (BEI) ont révélés plusieurs manquements présumés de la part du SPAL dans cette affaire, notamment le retard considérable à informer le BEI sur le tir policier qui a tué le jeune Nooran et la cueillette, par le SPAL, de nombreux témoignages, ce qui aurait dû être effectué par le BEI. Nous espérons que tous collaboreront. Par ailleurs, la famille et la communauté longueuilloise attendent toujours les conclusions du DPCP à la suite de la remise du rapport d'enquête du BEI. Justice doit être faite pour Nooran. », déclare Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière de Sécurité publique.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

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