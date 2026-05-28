Québec solidaire dépose le tout premier projet de loi écrit en collaboration avec les Premières nations

QUÉBEC, le 28 mai 2026 /CNW/ - Forte de douze années comme députée solidaire responsable du dossier de la réconciliation, Manon Massé a déposé ce matin le premier projet de loi de l'histoire rédigé en coconstruction avec les peuples autochtones. Elle passe du même coup le flambeau des dossiers des relations avec les Premières nations et les Inuit au porte-parole de Québec solidaire Sol Zanetti.

Ce projet de loi vise notamment à obliger le gouvernement à s'asseoir avec les représentantes et les représentants de nations autochtones concernées en amont du dépôt de tous les projets de loi qui les concernent.

« En attendant de faire l'indépendance du Québec en collaboration avec les peuples autochtones, mon projet de loi vient leur donner un outil de plus pour faire respecter leurs droits. Au-delà du contenu, on vient aussi de faire la démonstration que c'est possible de travailler d'égal à égal. Les gouvernements précédents nous ont répété que c'était impossible de construire un projet de loi en collaboration continue avec les Premiers Peuples. On vient de prouver le contraire », a déclaré Mme Massé, en soulignant que l'objectif d'une réelle réconciliation doit être la révision complète des lois du Québec pour y inclure les droits des peuples autochtones.

« C'est un immense privilège pour moi de reprendre le flambeau des relations avec les Premières nations et les Inuit. Il n'y a qu'un seul parti qui a toujours été l'allié des autochtones et qui défend leurs droits à l'Assemblée nationale, c'est Québec solidaire. Un gouvernement de Québec solidaire ira encore plus loin en faisant appliquer la totalité de la Déclaration des Nations Unies sur les droits des peuples autochtones. La loi déposée aujourd'hui est le premier morceau du casse-tête de la mise en œuvre de la Déclaration des Nations unies », a déclaré M. Zanetti, après avoir prononcé un discours devant l'Assemblée des Premières Nations Québec-Labrador (APNQL).

Pas d'outrage au parlement

Bien que le projet de loi ait été d'abord présenté aux chefs autochtones de l'Assemblée des Premières nations du Québec et du Labrador, ce qui pourrait en théorie être considéré comme un outrage au parlement, Québec solidaire n'en a pas été accusé.

« Le fait qu'on n'ait pas été accusé d'outrage au parlement crée un immense précédent. Les gouvernements ont prétexté pendant des années qu'il était impossible de travailler avec les Premières nations et les Inuit, sous prétexte qu'on commettrait un outrage au parlement. Cet argument vient de tomber en miettes, et les leaders autochtones pourront s'en servir pour faire valoir leurs droits à l'avenir », a commenté Mme Massé.

Carnet de route de la tournée Nation à Nations

En plus du dépôt du projet de loi, Mme Massé a révélé le carnet de route de sa tournée des nations autochtones. Intitulé Écouter, comprendre et construire ensemble, ce carnet est le résultat d'une vaste consultation des 11 nations autochtones, de 20 premières nations, de 2 villages nordiques inuit et de 6 centres d'amitié autochtones.

« Les premiers peuples avec qui nous partageons le territoire forment des nations et des gouvernements à part entière. Nous devons dialoguer avec elles et eux d'égal à égal. De nation à nations. Je suis fière d'avoir été la première élue du Québec à réellement aller à la rencontre de toutes les nations autochtones, chez eux. Mais je ne veux pas me péter les bretelles parce qu'il y a encore tellement de travail à faire. Les blessures laissées par la colonisation sont loin d'être cicatrisées. La seule manière de les guérir, c'est prendre notre part de responsabilité et tout faire pour ne pas perpétuer cette injustice historique », a conclu Mme Massé.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Contact : Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]