Protection des enfants : À l'initiative de Québec solidaire, l'Assemblée nationale exige des comptes sur le suivi du rapport Laurent

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - À l'initiative du leader parlementaire de Québec solidaire, Guillaume Cliche-Rivard, l'Assemblée nationale a adopté à l'unanimité une motion confiant à la Commissaire au bien-être et aux droits des enfants le mandat d'évaluer la mise en œuvre des recommandations du rapport Laurent de manière neutre, autonome et indépendante. Soulignons que c'est la première fois de son histoire que l'Assemblée nationale confie un tel mandat à la Commissaire.

« Cinq ans après le rapport Laurent, et sept ans après le tragique décès de la fillette de Granby, les enfants du Québec ne peuvent plus attendre. L'adoption unanime de cette motion envoie un message clair : l'Assemblée nationale veut assurer un suivi serré de la mise en œuvre du rapport Laurent. La protection de l'enfance, ce n'est pas un dossier comme les autres : c'est une responsabilité collective et urgente. Il faut agir sans délai », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard, leader parlementaire de Québec solidaire.

En rappel, notons que le Protecteur du Citoyen avait obtenu un mandat de suivi similaire quant à la mise en œuvre du rapport de la Commission d'enquête sur les relations entre les Autochtones et certains services publics au Québec (commission Viens). La Commissaire au bien-être et aux droits des enfants aura donc maintenant un mandat similaire relatif au rapport de la Commission Laurent.

Le texte de la motion adoptée à l'UNANIMITÉ :

Que l'Assemblée nationale rappelle le tragique décès de la fillette de Granby, survenu le 30 avril 2019, qui a profondément bouleversé le Québec et mené à la création de la Commission spéciale sur les droits des enfants et la protection de la jeunesse, dite la Commission Laurent, laquelle a formulé 65 appels à l'action, divisés en 250 sous-recommandations, pour transformer la protection de la jeunesse au Québec ;

Qu'elle souligne que la création du poste de Commissaire au bien-être et aux droits de l'enfant, qui a déposé son premier rapport le 14 mai dernier, découlait de la première recommandation de cette commission ;

Qu'elle constate que les conclusions de la Commission Laurent ont été largement reconnues et saluées ;

Qu'en conséquence, conformément au mécanisme prévu par la Loi sur le commissaire au bien-être et aux droits de l'enfant, l'Assemblée nationale confie à la Commissaire le mandat d'évaluer la mise en œuvre de ces appels à l'action et de formuler toute recommandation qu'elle juge nécessaire.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]