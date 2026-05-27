Réaction de Québec solidaire - Alejandra Zaga Mendez salue la nomination de Jérôme Dupras comme scientifique en chef du Québec

QUÉBEC, le 27 mai 2026 /CNW/ - Alejandra Zaga Mendez, responsable pour Québec solidaire en matière d'économie, réagit à la nomination de Jérôme Dupras comme scientifique en chef du Québec :

« Je suis vraiment heureuse de voir Jérôme Dupras nommé scientifique en chef du Québec. J'ai eu la chance de travailler de près avec Dr Dupras, qui a dirigé ma thèse de doctorat, et je peux donc dire avec confiance que c'est quelqu'un de brillant, de rigoureux, et de profondément humain. C'est un scientifique qui n'a jamais eu peur de sortir des murs de l'université pour parler au vrai monde, que ce soit par la recherche, l'engagement et, évidemment, la musique. Dans une période où trouver des solutions à la crise climatique exige du courage, de la clarté et une science bien ancrée dans le réel, sa nomination est une excellente nouvelle pour le Québec. Je lui souhaite sincèrement beaucoup de succès dans ce nouveau mandat. », a déclaré Mme Zaga Mendez.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]