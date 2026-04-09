RÉACTION QS - Les coupures de la CAQ compromettent le droit à la justice, pour Québec solidaire

QUÉBEC, le 9 avril 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Haroun Bouazzi, responsable solidaire en matière de Justice à la sonnette d'alarme tirée par l'Association des procureurs aux poursuites criminelles et pénales sur leur manque de ressources :

« Les politiques d'austérité compromettent notre droit à une justice pleine et entière. Des victimes, notamment les victimes de violence sexuelle et conjugale, voient leurs procédures abandonnées, tandis que des procureurs, déjà surmenés, voient leur charge de travail continuellement augmenter.

Le gouvernement de la CAQ doit fournir aux procureurs les ressources financières, matérielles et humaines nécessaires pour accomplir leur travail et garantir un accès à la justice réel et équitable pour toutes et tous. », dénonce M. Bouazzi.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]