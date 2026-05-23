Rapport sur la souveraineté des OUI Québec - « Le mouvement indépendantiste doit être inclusif et ouvert », constate Sol Zanetti

MONTRÉAL, le 23 mai 2026 /CNW/ - Après avoir pris conscience des conclusions de la vaste consultation menée par les Organisations unies pour l'indépendance du Québec (OUI Québec), les porte-parole de Québec solidaire Ruba Ghazal et Sol Zanetti saluent l'ambition de la société civile pour l'avenir du Québec.

« La société civile québécoise dit être prête à une nouvelle révolution tranquille, c'est de la musique à mes oreilles! À Québec solidaire, nous croyons que faire l'indépendance est une opportunité historique de bâtir un pays ancré dans nos valeurs québécoises profondes, comme la justice sociale et la protection de notre environnement. Je salue cette démarche des OUI Québec pour engager la population québécoise et articuler cette ambition collective autour du projet d'indépendance. Pour rallier et bâtir une nouvelle majorité en faveur de l'indépendance, il faudra absolument être à leur écoute et s'aligner sur les consensus qui se dégagent de cette importante consultation », a déclaré Ruba Ghazal, en marge du RDV du OUI, un événement non partisan se déroulant à Montréal afin de mettre en lumière des enjeux fondamentaux pour l'avenir du mouvement indépendantiste ainsi que le rôle de la société civile au sein de celui-ci.

M. Zanetti partage toutefois les craintes nommées par une majorité de répondants, qui s'inquiètent des conséquences très négatives qu'une attitude de fermeture sur les enjeux identitaires et la question du vivre ensemble puisse avoir sur l'adhésion au projet souverainiste.

« Les constats sur la vision du mouvement souverainiste comme étant fermé m'attristent. En tant qu'indépendantiste, mon message aux Québécoises et Québécois de toutes les origines est le suivant: le Québec est et sera toujours une terre d'accueil. C'est dans nos valeurs les plus profondes. L'indépendance du Québec se fera en rassemblant tous les Québécois et toutes les Québécoises, particulièrement celles et ceux issus de l'immigration, autour d'un projet de société qui célèbre et valorise leur contribution. À Québec solidaire, nous allons continuer de travailler à ce qu'un projet de pays inclusif soit possible », a conclu M. Zanetti.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]