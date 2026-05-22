AVIS AUX MÉDIAS - Gabriel Nadeau-Dubois présente un rapport sur la répartition des investissements en infrastructures scolaires sous la CAQ
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
22 mai, 2026, 14:00 ET
QUÉBEC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que Gabriel Nadeau-Dubois tiendra un point de presse le lundi 25 mai à 10h00, à la salle Evelyn-Dumas, afin de présenter son rapport intitulé Le bon parti, les belles écoles?, une enquête sur la répartition des investissements en construction et en rénovation d'écoles sous le gouvernement de la CAQ.
M. Gabriel-Nadeau Dubois sera disponible sur place pour répondre aux questions des journalistes.
AIDE-MÉMOIRE
Date : Lundi 25 mai 2026
Heure : 10h00
Lieu : Salle Evelyn-Dumas (1.30), édifice Pamphile-Le May
Veuillez confirmer votre présence à Nicolas Beaulieu (coordonnées en signature). Le rapport pourra être distribué sous embargo le lundi 25 mai à 8h00 AM aux journalistes qui confirment leur présence.
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, 819 446-4308 ou [email protected]
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