RepAir Québec: Sol Zanetti lance un outil citoyen national pour protéger la qualité de l'air

QUÉBEC, le 22 mai 2026 /CNW/ - Le porte-parole de Québec solidaire et député de Jean-Lesage, Sol Zanetti, annonce le lancement de RepAir Québec, un outil citoyen national sur la qualité de l'air.

« C'est connu: dans certaines régions du Québec, l'espérance de vie est 10 ans plus basse à cause de la mauvaise qualité de l'air. Aujourd'hui, on vient donner à la population un outil crucial pour défendre leur santé et leur environnement: l'information. Parfois, on a presque l'impression que les gouvernements rendent l'information volontairement difficile d'accès. Désormais, la population aux 4 coins du Québec pourra facilement avoir l'heure juste et exiger des actions concrètes de leurs gouvernements », a déclaré M. Zanetti, lors d'un point de presse dans le Vieux-Limoilou, un quartier de sa circonscription particulièrement touché par les enjeux de pollution atmosphérique.

Élaboré conjointement avec Guillaume Simard de Revolv'Air.org, le site vise à sensibiliser la population à la qualité de l'air qu'elle respire en quatre étapes:

Le Repérage des stations d'échantillonnage dans sa région; La consultation d'une Capsule éducative sur les principaux polluants atmosphériques; La production d'un Rapport d'analyse personnalisé, dans lequel les données sont comparées aux lignes directrices de l'Organisation mondiale de la Santé (OMS); La proposition de Pistes d'action, comme d'écrire à ses élus locaux, ou encore l'implication dans des comités citoyens qui militent pour une meilleure qualité de l'air.

Redonner du pouvoir à la population

M. Zanetti espère voir émerger des mouvements citoyens, qui augmenteront la pression pour serrer la vis aux industries polluantes, réduire le camionnage et améliorer la qualité de l'air.

« On sait qu'on n'a jamais pu compter sur les gouvernements ni de la CAQ, ni du PQ, ni des libéraux, pour se battre pour une meilleure qualité de l'air. Qu'on pense à la fonderie Horne à Rouyn ou à la White Birch à Québec, les autres partis ont clairement démontré qu'ils priorisent les profits des multinationales à la santé des Québécoises et des Québécois. Mais ce qui me donne espoir, c'est que plus les gens ont de l'information, plus ils ont les outils pour exiger des changements. On l'a vu à Rouyn-Noranda, on l'a vu dans Limoilou, une population informée c'est une population mobilisée. », a complété M. Zanetti.

L'outil est disponible en ligne dès maintenant à l'adresse: https://app.revolvair.org/repair/

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]