Réaction QS - La CAQ fait un « cadeau à Glencore et sacrifie » les gens de Rouyn Noranda, pour Québec solidaire

QUÉBEC, le 7 avril 2026 /CNW/ - La députée solidaire Alejandra Zaga Mendez, responsable du dossier Économie, réagit aux nouvelles révélations concernant les nouveaux assouplissements réglementaires proposés à la Fonderie Horne :

« La CAQ a fait un cadeau à Glencore et sacrifie la santé des gens de Rouyn Noranda, c'est scandaleux.

En réponse à mes questions en commission, on apprenait déjà que le ministère de l'Environnement n'avait réalisé aucune étude d'impact concernant le report de la cible intermédiaire, et aujourd'hui on apprend que la Direction nationale de la Santé publique n'a même pas été consultée.

On fait pleuvoir des millions de dollars et on assouplit les règles sans savoir quel impact ça aura sur la population pour cette entreprise qui ne fait aucun effort réel pour baisser ses émissions d'arsenic et qui utilise les emplois des travailleurs et travailleuses de l'usine pour faire plier les gouvernements à ses caprices. », déplore Alejandra Zaga Mendez.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]