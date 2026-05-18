RAPPEL - Andrés Fontecilla au Rassemblement contre le projet de loi 20

MONTRÉAL, le 18 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, sera présent au Rassemblement contre le projet de loi 20,aujourd'hui à Montréal, à partir de 13h.

M. Fontecilla sera disponible pour des entrevues sur place ou par téléphone.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 18 mai 2026

Heure: 13h

Lieu: 500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]