Avis aux médias - Andrés Fontecilla au Rassemblement contre le projet de loi 20
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
17 mai, 2026, 17:26 ET
MONTRÉAL, le 17 mai 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que le responsable solidaire en matière d'Habitation, Andrés Fontecilla, sera présent au Rassemblement contre le projet de loi 20, lundi 18 mai à Montréal, à partir de 13h.
M. Fontecilla sera disponible pour des entrevues sur place ou par téléphone.
AIDE-MÉMOIRE
Date: 18 mai 2026
Heure: 13h
Lieu: 500, rue Sherbrooke Ouest, Montréal
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements: Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]
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