Etienne Grandmont dépose un projet de loi pour reconnaître le droit à l'alimentation

QUÉBEC, le 14 mai 2026 /CNW/ - Le député de Taschereau et responsable solidaire en matière d'action communautaire et solidarité sociale, Etienne Grandmont, a déposé aujourd'hui un projet de loi pour reconnaître, promouvoir et protéger le droit à l'alimentation un droit à l'alimentation.

« Se nourrir ne devrait jamais être un luxe ou une question de chance : c'est un droit. En déposant ce projet de loi, on veut que l'alimentation soit enfin inscrite dans notre Charte, comme un socle de notre dignité. L'État québécois doit garantir que chaque Québécois et Québécoise, peu importe son portefeuille ou son code postal, ait accès à une nourriture saine et suffisante. Il est temps de passer de la charité à la dignité et de faire de la lutte contre la faim une priorité transversale et incontournable de l'action gouvernementale. » a expliqué Etienne Grandmont.

La crise du coût de la vie met une pression grandissante sur les Québécoises et Québécois, qu'ils soient vulnérables ou issus de la classe moyenne. Alors qu'1 Québécois sur 5 vit de l'insécurité alimentaire et que les réseaux de banques alimentaires voient la demande exploser, il est temps que le gouvernement reconnaisse les responsabilités qui lui reviennent.

Québec solidaire veut mobiliser l'ensemble des leviers à notre disposition et tout mettre en œuvre pour que le droit à l'alimentation devienne une réalité.

Le projet de loi veut donc entériner trois piliers de responsabilité :

Le gouvernement doit respecter ce droit, et donc ne rien faire qui pourrait lui nuire. Cela implique que le gouvernement, y compris ses ministères et fonctionnaires, ne peut prendre aucune mesure qui aurait pour effet de priver quiconque de son accès à l'alimentation.



Le gouvernement doit protéger ce droit en encadrant les activités privées (de personnes ou d'entreprises) pour les empêcher de lui porter atteinte.



Le gouvernement doit mettre en œuvre ce droit. Il faut donc adopter les lois et règlements nécessaires pour empêcher toute entité tierce de brimer l'accès à l'alimentation de la population.

Ce projet de loi, qui garantirait le droit à l'alimentation, s'inscrit dans une série de mesures fortes proposées par Québec solidaire, notamment le réseau d'épiceries publiques, le programme d'alimentation scolaire, la limitation des marges de profits des détaillants, ainsi que la souveraineté alimentaire du Québec.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]