RÉACTION QS - L'itinérance a augmenté de 20% sous la CAQ déplore Québec solidaire

MONTRÉAL, le 9 avril 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en matière d'Itinérance et Etienne Grandmont, député solidaire de Taschereau, au dévoilement du dénombrement des personnes en situation d'itinérance :

« Les chiffres dévoilés aujourd'hui montrent toute l'ampleur de la crise humanitaire qui frappe le Québec en ce moment. Plus de 12 000 personnes se retrouvent maintenant en situation d'itinérance visible, une hausse de 20% pour l'ensemble du Québec en à peine 3 ans. Aucune région n'est épargnée, le constat est extrêmement grave et la situation est plus urgente que jamais. Il faut aussi le dire franchement : ce n'est que la pointe de l'iceberg. Derrière ce dénombrement, il y a toutes les personnes qu'on ne voit pas, celles qui couchent d'un sofa à l'autre, celles forcées de vivre sous un toit violent, etc. Devant une telle urgence, le gouvernement n'a pas le choix, on ne peut plus attendre: il faut agir dès maintenant et massivement, en logement, en prévention et en soutien communautaire, partout au Québec. », a déclaré Guillaume Cliche-Rivard.

« Juste pour la Capitale-Nationale, on parle d'une hausse de 20 % de l'itinérance visible en seulement 2 ans et demi. Ça représente 1084 personnes abandonnées par le gouvernement, qui ne prend clairement pas la mesure de cette crise humanitaire. Ça va prendre quoi comme chiffres pour que le gouvernement prenne ses responsabilités et mette en place des mesures drastiques et structurantes ?», ajoute Etienne Grandmont.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]