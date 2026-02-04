Réaction QS - Guillaume Cliche-Rivard réagit au nouveau projet de loi sur les médecins, déposé par la CAQ

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Guillaume Cliche-Rivard, responsable solidaire en Santé, au nouveau projet de loi déposé aujourd'hui par la ministre de la Santé et des Services sociaux, Mme Sonia Bélanger :

« Après des mois de psychodrame inutile, la ministre Sonia Bélanger revient sur plusieurs erreurs de son gouvernement l'automne dernier. La CAQ aurait dû proposer ce projet de loi dès le début, cela aurait permis d'éviter de faire fuir des médecins et de semer la panique chez les patients.

Nous allons prendre le temps d'étudier sérieusement ce nouveau projet de loi, mais une chose est sûr : la CAQ amène aujourd'hui plus de questions que de réponses pour les patients. Où sont les garanties pour que les patients aient enfin un rendez-vous en première ligne ? Comment assurer l'interdisciplinarité et l'accès aux autres professionnels de la santé dans les GMF? Et surtout, en quoi ce nouveau mode de rémunération va réellement freiner l'exode vers le privé ou vers d'autres provinces ?

Tant que des engagements clairs, pour les patients, ne seront pas inscrits noir sur blanc dans la loi, Québec solidaire continuera de talonner le gouvernement pour améliorer concrètement l'accès aux soins. »

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, [email protected] ou (819) 446-4308