Coupures dans les sorties culturelles à l'école : la CAQ refuse de s'engager, GND lance une pétition

QUÉBEC, le 4 févr. 2026 /CNW/ - Voici la réaction du responsable de Québec solidaire en éducation Gabriel Nadeau-Dubois à la décision de la CAQ de battre sa motion demandant au gouvernement de maintenir dans le prochain budget le financement actuel des sorties culturelles scolaires :

« Je suis abasourdi. Couper dans les sorties culturelles à l'école, ce serait carrément couper dans l'avenir du Québec. J'invite tout le monde à signer la pétition que je lance aujourd'hui. Je ne peux pas croire que la CAQ envisage de refiler aux enfants la facture de sa mauvaise gestion des fonds publics. Priver des enfants de leur accès à la culture québécoise, on est vraiment rendu là au Québec? La CAQ doit reprendre ses esprits et s'engager à protéger le financement des sorties culturelles à l'école. »

Rappelons que dans son plus récent rapport, publié en novembre 2025, le Vérificateur général du Québec révélait que le ministère de l'Éducation prévoyait couper, dès la prochaine rentrée scolaire, 13 millions de dollars dans le financement des sorties culturelles scolaires.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, [email protected] ou (819) 446-4308