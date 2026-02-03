Avis médias - Point de presse de Québec solidaire pour abolir la TVQ sur les vêtements usagés pour enfants

QUÉBEC, le 3 févr. 2026 /CNW/ - Les représentantes et représentants des médias sont priés de noter que la responsable solidaire en matière de Finances, Mme Alejandra Zaga Mendez, ainsi que la députée solidaire de Sherbrooke, Mme Christine Labrie, tiendront un point de presse, aujourd'hui 4 février 2026 à 11h30 au Foyer du Hall principal de l'Assemblée nationale. Elles seront accompagnées de propriétaires de friperie afin de demander au gouvernement du Québec de détaxer les vêtements usagés pour les enfants.

Les intervenants et intervenantes seront disponibles sur place pour répondre aux questions des journalistes.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 4 février 2026 Heure: 11h30 Lieu: Foyer du Hall principal (Hôtel du parlement)

