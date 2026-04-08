Réaction QS - Coût de la vie: Ruba Ghazal dénonce l'hypocrisie de Christine Fréchette

MONTRÉAL, le 8 avril 2026 /CNW/ - Voici la réaction de Ruba Ghazal, cheffe parlementaire de Québec solidaire et candidate au poste de première ministre, aux propositions de Christine Fréchette sur le coût de la vie:

« Les gens sont intelligents et voient clair dans le jeu de Christine Fréchette, qui se préoccupe soudainement du coût de la vie pour espérer sauver les meubles à la CAQ. On ne sera pas dupes. Le cœur du problème, c'est que la CAQ a complètement ignoré pendant des années une crise du coût de la vie qui fait souffrir les familles du Québec.

Pendant ce temps, les marges des grandes chaînes d'épicerie ont explosé. Tant qu'on ne s'y attaque pas directement, les Québécoises et les Québécois vont continuer de payer trop cher.

À Québec solidaire, on propose de plafonner les marges des chaînes d'épicerie, pour que les grandes entreprises arrêtent d'engranger des surprofits sur le dos des gens.

Ça va permettre aux familles de sauver de l'argent sur leur facture d'épicerie, mais c'est aussi une question de justice. On ne règlera pas la crise sans s'attaquer aux vrais responsables. »

Rappelons que Québec solidaire a demandé en décembre 2025 que soit convoquée une commission parlementaire afin que les élus de l'Assemblée nationale se penchent sur la hausse du prix de l'épicerie et trouvent des solutions pour protéger le portefeuille des familles. Le gouvernement de la CAQ refuse toujours de donner suite à cette demande.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements: Victor Wong Seen-Bage, Attaché de presse des porte-parole, Aile parlementaire de Québec solidaire, (581) 991-3465 ou [email protected]