RÉACTION QS - La CAQ instaure une hiérarchie entre les familles, dénonce Québec solidaire

MONTRÉAL, le 17 juin 2026 /CNW/ - Voici la réaction d'Andrés Fontecilla, responsable solidaire en matière d'Immigration, et Alexandre Leduc, responsable solidaire en matière de Famille à l'annonce de la CAQ d'un nouveau système de loterie pour l'accès à des places de garderie subventionnée :

« On pensait que Christine Fréchette ne ferait pas de la petite politique sur le dos des enfants et des demandeurs d'asile, mais avec cette annonce on voit bien que la CAQ persiste et signe. C'est une technique purement électoraliste pour cacher le bilan désastreux de ce gouvernement en matière de financement de notre réseau de CPE. Avec ce nouveau système de loterie, la CAQ vient d'instaurer une hiérarchie entre les familles.

Si la CAQ avait tenu sa promesse de compléter le réseau des CPE, on n'en serait pas là. Il y a actuellement 30 000 familles en attente d'une place. Quel écran de fumée que d'essayer de faire porter l'odieux par les demandeurs d'asile ! », dénonce Andrés Fontecilla.

« La CAQ devrait avoir honte de faire de la politique sur le dos des demandeurs d'asiles. Bloquer l'accès à une garderie à des tout-petits, c'est vraiment ça le Québec qu'on veut bâtir? On en est rendu là? Le manque de places en CPE ne se réglera pas en dressant des familles les unes contre les autres. Il va se régler en finançant correctement le réseau, en améliorant les conditions de travail et en créant enfin les places promises depuis des années. Les personnes immigrantes ne sont pas responsables du bilan lamentable des gouvernements précédents en petite enfance. Cette annonce est une fausse solution, c'est révoltant et ridicule. », a déclaré Alexandre Leduc.

« Un gouvernement solidaire s'assurerait d'aller chercher l'argent où il se trouve, chez les ultra-riches, pour financer plus de places subventionnées. Notre capacité à financer le réseau dépend des ressources qu'on y met. », ajoute M. Fontecilla.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Yssia Tormin, Attachée de presse, aile parlementaire de Québec solidaire, 367 995 2364 ou [email protected]