/R E P R I S E -- AVIS - Rencontre entre Ruba Ghazal, Pauline Marois et Françoise David pour un sommet sur l'itinérance/

MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la cheffe parlementaire de Québec solidaire Ruba Ghazal, Mme Pauline Marois, ainsi que Mme Françoise David tiendront une rencontre ce mardi 16 juin à 9h00, au bureau de circonscription de Mme Ghazal, afin de discuter de la tenue d'un grand sommet transpartisan sur l'itinérance au Québec.

Mme Ghazal, Mme Marois et Mme David seront disponibles pour une prise d'images au début de la rencontre, et pourront répondre aux questions des journalistes lors d'une mêlée de presse qui suivra la rencontre à 10h15.

AIDE-MÉMOIRE

Date: 16 juin 2026

Heure: 9h00

Lieu: 1012 avenue du Mont-Royal Est, Montréal

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]