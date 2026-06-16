/R E P R I S E -- AVIS - Rencontre entre Ruba Ghazal, Pauline Marois et Françoise David pour un sommet sur l'itinérance/
Nouvelles fournies parAile parlementaire de Québec solidaire
16 juin, 2026, 06:00 ET
MONTRÉAL, le 15 juin 2026 /CNW/ - Les représentantes et les représentants des médias sont priés de noter que la cheffe parlementaire de Québec solidaire Ruba Ghazal, Mme Pauline Marois, ainsi que Mme Françoise David tiendront une rencontre ce mardi 16 juin à 9h00, au bureau de circonscription de Mme Ghazal, afin de discuter de la tenue d'un grand sommet transpartisan sur l'itinérance au Québec.
Mme Ghazal, Mme Marois et Mme David seront disponibles pour une prise d'images au début de la rencontre, et pourront répondre aux questions des journalistes lors d'une mêlée de presse qui suivra la rencontre à 10h15.
AIDE-MÉMOIRE
Date: 16 juin 2026
Heure: 9h00
Lieu: 1012 avenue du Mont-Royal Est, Montréal
SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire
Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]
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