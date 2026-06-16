Rassemblement à l'école Hochelaga : Le député solidaire Alexandre Leduc demande la rénovation d'une école inoccupée depuis plus de 10 ans

MONTRÉAL, le 16 juin 2026 /CNW/ - Le député de Hochelaga-Maisonneuve, Alexandre Leduc, parents et organismes du quartier se rassembleront devant le bâtiment de l'école Hochelaga afin de réclamer la relance du projet de reconstruction de cet établissement, fermé depuis maintenant plus de 10 ans. Alors que les besoins en places scolaires continuent d'augmenter dans Hochelaga-Maisonneuve, l'école Hochelaga demeure inoccupée. Pendant ce temps, les écoles du secteur atteignent ou dépassent leur capacité d'accueil. L'école Saint-Nom-de-Jésus fonctionne actuellement à plus de 105 % de sa capacité, tandis que l'école Baril, qui agit déjà comme école de débordement, est occupée à 100 %.

La situation s'inscrit dans un contexte plus large de ralentissement des investissements en infrastructures scolaires. Les établissements doivent composer avec un manque d'espace grandissant. Partout au Québec, le nombre de classes modulaires a explosé, passant d'environ 450 en 2021 à plus de 2 100 aujourd'hui. Cette multiplication des solutions temporaires ne peut remplacer la reconstruction d'une école permanente au cœur de la communauté.

« Pourquoi investir des millions dans la location et l'installation de classes modulaires alors qu'un projet de reconstruction permettrait de redonner au quartier une école capable de servir les générations futures pendant des décennies? » questionne Alexandre Leduc, député de Québec solidaire dans Hochelaga-Maisonneuve.

La fermeture de l'école Hochelaga contribue à la surcharge des établissements voisins, augmente la pression sur le personnel scolaire et complique le parcours des familles qui souhaitent inscrire leurs enfants dans une école de proximité.

Les citoyennes et citoyens demandent au gouvernement du Québec d'octroyer le financement nécessaire aux infrastructures scolaires et de prioriser la reconstruction de l'école Hochelaga afin de répondre aux besoins des enfants et des familles d'Hochelaga-Maisonneuve.

SOURCE Aile parlementaire de Québec solidaire

Renseignements : Nicolas Beaulieu, Attaché de presse du caucus de Québec solidaire, (819) 446-4308 ou [email protected]