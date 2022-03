Réaction du RCJEQ au budget du Québec 2022

Renforcement des services offerts aux jeunes et reconnaissance de l'action centrale des organismes communautaires

MONTRÉAL, le 22 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) accueille avec optimisme le budget du Québec 2022-2023.

« Les organismes communautaires jouent un rôle majeur pour accompagner avec agilité, créativité et résilience les jeunes au quotidien. Le gouvernement reconnait alors davantage l'apport de ces organismes et nous donne les moyens de renforcer nos actions pour accompagner une jeunesse plurielle, adapter nos actions à chacune des réalités territoriales et travailler étroitement avec l'ensemble de l'écosystème jeunesse. » a souligné Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ.

« Nous saluons notamment le Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire 2022-2027. Ce budget permet ainsi de renforcer le filet social autour des jeunes. » a déclaré Martine Roy, présidente du RCJEQ.

Ainsi, le RCJEQ apprécie notamment les investissements afin de rendre accessibles aux jeunes d'expression anglaise les services; les projets de développement durable pour la jeunesse autochtone; le rehaussement des services de proximité pour les jeunes en difficulté; le renfort des initiatives en santé mentale, l'amélioration des infrastructures destinées aux jeunes et l'appui aux ressources d'hébergement communautaire pour les jeunes en difficulté.

Dans la poursuite des travaux fructueux de coconstruction avec le Secrétariat à l'action communautaire autonome et aux initiatives sociales (SACAIS), le RCJEQ souligne l'appui octroyé aux CJE afin de renforcer l'accompagnement des jeunes, l'adaptation aux réalités locales et aux dynamiques territoriales.

Fort de plus de 20 ans de coconstruction de politique publique, le RCJEQ coordonne avec le SAJ, pour l'ensemble des 111 CJE du Québec, le programme Créneau et se réjouit de l'investissement supplémentaire pour encourager la participation citoyenne des jeunes dans les écoles secondaires et les centres de formation des adultes.

Dans cet élan, le RCJEQ donne une place singulière aux jeunes dans les politiques publiques. Nous propulsons actuellement, avec nos partenaires, le mouvement MaVoixCompte afin de faire résonner la diversité des jeunesses.

Parallèlement, le RCJEQ poursuit les travaux de prospective et d'innovation afin de transformer nos carrefours en répondant de façon créative et originale aux enjeux de pénurie de main d'œuvre et de transformation du marché du travail.

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec.

Le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) regroupe 88 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu de ses jeunes. Depuis maintenant 25 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 15 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE. www.rcjeq.org

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 111 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 1500 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 80 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes. www.trouvetoncje.com

SOURCE Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

