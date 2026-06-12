Réaction de la FFARIQ au bilan annuel de la DPJ : il est temps d'agir

QUÉBEC, le 12 juin 2026 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) tient aujourd'hui à réagir au bilan 2025-2026 de la Direction de la protection de la jeunesse (DPJ), intitulé Les enfants : toujours une priorité?

En 2025-2026, les DPJ ont traité 144 321 signalements, concernant 107 273 enfants, soit 6,4 % des jeunes Québécois de 0 à 17 ans. Cette hausse de 1,4 % par rapport à l'année précédente s'inscrit dans une tendance à la hausse observée depuis plus de 20 ans. Près de la moitié (48 %) des enfants pris en charge par la DPJ le sont en raison de négligence ou d'un risque sérieux de négligence, une réalité qui se traduit concrètement par des conditions de vie précaires : des enfants qui ne mangent pas à leur faim, qui grandissent dans l'instabilité. De plus, 12,3 % des enfants suivis sont victimes d'abus physique ou à risque sérieux d'abus physique, un rappel que derrière chaque dossier, il y a un enfant en danger.

La FFARIQ s'interroge sur la situation des 70,4 % d'enfants pris en charge qui demeurent dans leur milieu familial ou chez une personne de confiance. Si maintenir l'enfant dans son milieu est souhaitable, encore faut-il que ce milieu soit adéquatement soutenu. Le bilan reste silencieux sur les services de première ligne offerts à ces enfants et à leurs familles, et ce silence inquiète. Sans accompagnement, sans professionnels bien formés et bien outillés, rester dans son milieu ne suffit pas à garantir le bien-être d'un enfant.

« Les enfants pris en charge par la DPJ ont tous besoin d'aide et de soutien, peu importe leur milieu de vie. Il est possible pour les enfants de rester dans leur famille, mais sans services adaptés et sans accompagnement concret, on ne peut pas parler d'un soutien adapté. Chaque enfant vulnérable mérite qu'on lui tende vraiment la main », a déclaré Mélanie Gagnon, présidente provinciale de la FFARIQ.

Par ailleurs, la hausse de 4,1 % du nombre d'adolescents ayant reçu des services dans le cadre de la Loi sur le système de justice pénale pour les adolescents (LSJPA), pour atteindre 10 507 jeunes, est préoccupante. C'est malheureux de constater que ces jeunes n'ont pas reçu le soutien dont ils avaient besoin en amont. La stratégie Grandir en confiance reconnaît cette nécessité en misant sur la prévention, une nécessité que ce bilan confirme, mais elle doit se traduire en actions concrètes dès les premières années de vie. Seulement 7,1 % des signalements proviennent de la communauté. On dit pourtant qu'il faut tout un village pour élever un enfant, ce village doit être mieux outillé pour reconnaître la détresse et oser agir pour protéger les enfants.

La FFARIQ en appelle à des investissements concrets dans les services de première ligne. On mise beaucoup sur leur rôle essentiel, mais leur a-t-on donné les moyens d'y parvenir? La formation, les ressources et le soutien nécessaires pour intervenir efficacement auprès des enfants et des familles vulnérables doivent être au rendez-vous. Revenir à l'essentiel, c'est s'assurer que ceux qui travaillent au quotidien avec les enfants les plus vulnérables ont les outils pour le faire. Les enfants du Québec n'ont pas de temps à perdre.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a célébré ses 50 ans en 2024. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants.

SOURCE Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ)

Source : Mélanie Gagnon, Présidente provinciale, FFARIQ; Renseignements et contact média : Appolline Risacher, Conseillère principale, Hill & Knowlton, Cellulaire : 418 559-8930, Courriel : [email protected]