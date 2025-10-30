Démission du ministre Lionel Carmant : La FFARIQ salue son engagement et exprime ses préoccupations pour l'avenir de la protection de la jeunesse

QUÉBEC, le 30 oct. 2025 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) prend acte aujourd'hui de la démission du ministre responsable des Services sociaux, Dr. Lionel Carmant. Cette annonce, bien que respectée, ébranle le réseau et soulève des questions quant à la continuité des efforts essentiels en protection de la jeunesse.

La FFARIQ souligne le travail important du ministre Carmant depuis 2018, qui a notamment mené à la création du poste de Commissaire au bien-être et aux droits des enfants. Cette avancée majeure, issue des recommandations du rapport Laurent, était attendue et nécessaire pour mieux protéger les enfants les plus vulnérables du Québec.

Malgré ces avancées, le chemin à parcourir demeure considérable. La démission de M. Carmant survient à un moment où les défis sont toujours immenses pour les familles d'accueil et les enfants confiés à la protection de la jeunesse. Il reste beaucoup de travail à accomplir pour assurer la stabilité, le bien-être et l'épanouissement de ces enfants. La FFARIQ est préoccupée par la stabilité et la pérennité des actions entreprises, et par l'impact que ce changement pourrait avoir sur la mise en œuvre des réformes nécessaires.

« Nous remercions M. Carmant pour son travail envers les enfants du Québec et pour les bases qu'il a posées », a déclaré Mélanie Gagnon, présidente provinciale de la FFARIQ. « Cependant, le travail n'est pas terminé. Nous appelons le gouvernement à faire de la protection de la jeunesse une priorité absolue et de poursuivre avec détermination les chantiers ouverts. Les enfants du Québec ne peuvent plus attendre. La FFARIQ est prête à s'engager activement aux côtés de la nouvelle équipe pour garantir un avenir meilleur à nos enfants et soutenir les familles d'accueil qui sont au cœur du système», a-t-elle ajouté.

La FFARIQ souhaite la bienvenue à la nouvelle ministre responsable des Services sociaux, Sonia Bélanger. Elle qui pourra compter sur notre entière collaboration, qui représente près de 3 700 familles d'accueil qui accueillent environ 6 000 enfants, pour assurer la protection et l'épanouissement de tous les enfants.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a célébré ses 50 ans en 2024. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants.

