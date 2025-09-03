Rapport de la coroner sur la fillette de Granby - Un drame qui met en lumière les failles de notre société

QUÉBEC, le 3 sept. 2025 /CNW/ - La Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec (FFARIQ) est consternée par le contenu du rapport d'investigation de la coroner, Me Géhane Kamel, concernant le décès tragique de la fillette de Granby survenu le 30 avril 2019. Elle endosse l'entièreté des recommandations qui sont formulées et souhaite qu'elles soient mises en application sans exception.

« Toutes les pages de ce rapport sont bouleversantes. Ce drame était connu, mais le lire le rend tangible et fait ressortir toute la souffrance de la petite Clara. Cette investigation met en lumière non seulement les failles de notre système de protection de la jeunesse, mais aussi celles de notre société », a déclaré Mélanie Gagnon, présidente provinciale de la FFARIQ. « Il est impératif de reconnaître que lorsqu'un enfant ne va pas bien, il est de notre devoir collectif de l'aider, plutôt que de le considérer comme un « paquet de troubles ». Ce drame est un rappel douloureux des multiples occasions manquées et des drames ignorés qui peuvent mener à une tragédie ».

La FFARIQ réitère qu'il est crucial d'offrir un soutien adéquat aux enfants de la Direction de la protection de la jeunesse tout comme les familles qui les accueillent dans leur foyer. Chaque cas de maltraitance est un cas de trop.

« À titre de présidente provinciale de la FFARIQ, mais aussi de famille d'accueil et de citoyenne, je m'engage à agir activement afin de protéger les enfants les plus vulnérables du Québec », a ajouté Mme Gagnon.

À propos de la Fédération des familles d'accueil et ressources intermédiaires du Québec

La FFARIQ a célébré ses 50 ans en 2024. Elle se porte à la défense des droits et intérêts des ressources d'accueil à l'enfance, les supporte dans leur engagement auprès des jeunes, travaille à améliorer leurs conditions d'exercice et valorise le partenariat entre eux et les établissements. Depuis 2009, la FFARIQ est devenue une association de ressources autorisée à négocier une entente collective, laquelle a été signée en août 2012. Notre première mission ce sont les ressources, mais comme le bien-être des enfants est la mission prioritaire de celles-ci, la FFARIQ ne peut faire autrement que de militer pour le bien-être de nos enfants.

