Réaction de l'Office des personnes handicapées du Québec à un article du journal La Presse sur des modifications au Code de construction du Québec

DRUMMONDVILLE, QC, le 25 mai 2026 /CNW/ - En réaction à l'article intitulé « Vos logements coûteront (encore) plus cher », paru chez La Presse le 25 mai, l'Office des personnes handicapées du Québec tient à rappeler l'importance de considérer l'accessibilité universelle dans les pratiques de construction au Québec.

Si la hausse des coûts de construction suscite des préoccupations légitimes dans le contexte actuel de crise du logement, il est essentiel de replacer le débat dans une perspective plus globale. La question ne se limite pas au prix des logements à court terme, mais concerne plutôt la capacité à construire des milieux de vie adaptés aux réalités actuelles et futures de la population québécoise.

Rappelons à cet effet qu'au Québec, en 2022, 21,0 % des Québécoises et Québécois de 15 ans ou plus vivant en ménage privé ont une incapacité. Cette proportion représente plus de 1,4 million de personnes. Ce nombre est d'ailleurs appelé à croître, notamment avec le vieillissement de la population.

Construire des logements accessibles dès le départ permet d'éviter des travaux d'adaptation beaucoup plus coûteux par la suite et de recourir hâtivement à l'hébergement pour des personnes en perte d'autonomie. Adapter un bâtiment existant est presque toujours plus complexe et onéreux que de prévoir, dès la conception, des aménagements simples : seuils sans obstacles, circulation adéquate, salles de bain adaptables. En ce sens, les coûts initiaux doivent être compris comme un investissement préventif, et non comme une surcharge inutile.

Cette approche rejoint directement les positions récentes de l'Office des personnes handicapées du Québec, telles qu'énoncées dans le mémoire qu'il a déposé dans le cadre des consultations publiques sur le projet de loi no 20, Loi édictant la Loi visant à favoriser l'accès au logement et modifiant diverses dispositions concernant le domaine de l'habitation. Dans celui-ci, l'Office rappelle que les personnes handicapées étaient plus particulièrement touchées par la crise actuelle du logement. Elles font d'ailleurs face à des obstacles supplémentaires pour accéder à un logement abordable, accessible et adapté à leurs besoins.

Citation :

« L'accessibilité aux bâtiments relève d'une question de choix de société et ne devrait pas être réduite à l'unique enjeu financier. À ce sujet, l'avis de l'Office est clair : l'accessibilité universelle n'est pas un luxe, mais une condition essentielle pour une société juste, équitable et durable. Bâtir de façon accessible, ce n'est pas bâtir plus cher. C'est construire mieux, et surtout, pour toutes et tous. »

Daniel Jean, directeur général de l'Office des personnes handicapées du Québec

Faits saillants :

Le taux d'incapacité, chez les personnes âgées de 15 ans et plus, est en augmentation au Québec. Il passe de 16,1 %, en 2017, à 21,0 % en 2022. Cela représente environ 1 422 020 personnes. L'augmentation de ce taux est en partie attribuable au vieillissement de la population (Statistique Canada 2023);

En 2022, 7 % des personnes de 15 ans et plus ayant une incapacité liée à la motricité ont des besoins non comblés en aménagements spéciaux du domicile (appuis dans la salle de bain, appareil de levage, rampe d'accès, etc.). Cela représente environ 46 600 personnes;

Les impacts positifs d'un logement accessible et adapté sur le bien-être et la qualité de vie des personnes handicapées sont bien documentés : ils améliorent la sécurité et diminuent les risques physiques, renforcent l'autonomie et le contrôle sur la vie quotidienne, réduisent l'insécurité résidentielle et le stress associé et favorisent le bien-être psychologique et la participation sociale;

L'aménagement des environnements accessibles est une des priorités d'intervention identifiée dans la politique gouvernementale À part entière, dans le but d'accroître la participation sociale des personnes handicapées.

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Source :

Karine Lesage Relationniste médias Office des personnes handicapées du Québec 819 314-3549



SOURCE Office des personnes handicapées du Québec