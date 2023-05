Réaction de l'AEPC au conventionnement de cinq nouveaux CHSLD privés

MONTRÉAL, le 22 mai 2023 /CNW/ - L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) accueille positivement le conventionnement de cinq CHSLD privés et l'intention de la ministre Sonia Bélanger d'accélérer le rythme de conventionnement pour les autres CHSLD privés.

« La gestion de proximité du modèle privé conventionné est reconnue et a fait ses preuves, tout comme le conventionnement qui a été adopté comme le modèle privilégié par le gouvernement pour les CHSLD privés au Québec. L'harmonisation à la hausse des conditions de soins et d'hébergement de longue durée pour les personnes aînées, qu'elles soient dans un CHSLD public, privé conventionné ou en maison des aînés, est un incontournable pour l'AEPC dans un contexte postpandémique. Pour réussir le conventionnement, les établissements doivent cependant disposer des ressources suffisantes et de l'encadrement nécessaire pour les accompagner tout au long du processus. Partenaire du réseau de la santé depuis 65 ans, et expert en matière de conventionnement, l'AEPC appuie la volonté de la ministre Sonia Bélanger d'accélérer le conventionnement des établissements privés d'hébergement de longue durée. Elle pourra d'ailleurs compter sur le soutien de l'AEPC dans l'accompagnement des nouveaux établissements privés conventionnés. -- Jean Nadon, président du conseil d'administration de l'AEPC

Concernant l'AEPC

L'Association des établissements privés conventionnés (AEPC) regroupe 28 propriétaires gestionnaires qui gèrent 59 établissements (57 CHSLD et 2 hôpitaux de réadaptation incluant une unité de soins palliatifs) offrant un milieu de vie, de soin et de fin de vie de qualité supérieure à une clientèle en grande perte d'autonomie. Situés dans 11 régions du Québec, les établissements privés conventionnés (EPC) répondent collectivement aux besoins quotidiens de près de 7 000 résidents, soit près de 18 % de la clientèle des aînés en hébergement qui nécessitent des soins de longue durée au Québec pour ce qui concerne le volet CHSLD. Rappelons que les établissements privés conventionnés sont essentiellement des entreprises privées à vocation unique qui donnent un service public et dont les règles sont définies par une convention signée avec le ministère de la Santé et des Services sociaux.

SOURCE Association des établissements privés conventionnés (AEPC)

