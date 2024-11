RÉACTION D'EXO AU DÉPÔT DU RAPPORT DE PERFORMANCE DES ORGANISMES PUBLICS DE TRANSPORT COLLECTIF

MONTRÉAL, le 7 nov. 2024 /CNW/ - Exo reçoit avec intérêt les résultats du rapport de performance des organismes publics de transport collectif.

Nous allons prendre le temps d'analyser les données et cibler, au-delà des efforts déjà fait, les pistes d'amélioration pertinentes pour exo.

Ces résultats mettent en lumière le modèle d'affaires d'exo, qui est unique au Québec. Bien que plusieurs pistes d'optimisation proposées soient déjà intégrées dans nos pratiques, comme la conversion de certaines lignes d'autobus à horaire fixe en transport à la demande, nous allons évaluer comment intégrer certaines des autres pistes potentielles identifiées.

Il est important de rappeler qu'exo évolue dans un contexte particulier. Parmi les éléments qui doivent être pris en compte dans l'analyse des résultats, notons le territoire desservi qui est immense, -- presque trois fois plus grand que ceux de Laval, Montréal et Longueuil réunis, -- la densité de population plus faible en couronne et les plus longues distances des déplacements effectués par notre clientèle.

En terminant, exo a hâte de voir comment les résultats de cet exercice contribueront au financement pérenne et prévisible du transport collectif. Exo a l'ambition d'offrir aux résidents, aux commerces et aux familles des couronnes nord et sud de Montréal un transport collectif qui répond à leurs besoins réels et qui soutient leur croissance.

