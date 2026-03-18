RÉACTION D'EXO AU DÉPÔT DU BUDGET 2026 - 2027 DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 18 mars 2026 /CNW/ - Exo prend acte du budget 2026 - 2027 dévoilé aujourd'hui par le gouvernement du Québec.

Certaines mesures annoncées dans le budget du Québec correspondent à des besoins identifiés par exo, notamment l'indexation du fonds des réseaux de transport terrestre et l'ajout de sommes dédiées au transport collectif dans le Plan québécois des infrastructures.

« L'augmentation des sommes disponibles pour les infrastructures est une bonne nouvelle. Nous espérons que cela se reflètera également dans un rehaussement du plan d'immobilisations en transport en commun d'exo, ce qui nous permettrait de réintroduire certains projets d'amélioration et développement de ses infrastructures. Il s'agit de mesures essentielles pour assurer la pérennité du réseau, améliorer l'expérience client et soutenir la mobilité durable dans des secteurs en pleine croissance », souligne Marc Rousseau, directeur général d'exo.

Mise en accessibilité du transport collectif : un financement ciblé toujours nécessaire

À une semaine du dépôt du budget, exo a diffusé un communiqué de presse afin de réitérer la nécessité que le gouvernement du Québec lui octroie une enveloppe de subventions dédiées aux projets d'accessibilité sur son réseau.

L'organisation accueille avec regret l'absence d'un financement spécifiquement dédié à la mise en accessibilité des infrastructures de transport collectif. Il s'agit pourtant de projets qui profitent à tous : personnes en situation de handicap, familles avec des enfants en poussette, personnes avec des blessures temporaires, voyageurs avec des bagages, les personnes aînées et bien d'autres encore.

Exo demeure fermement engagé à rendre son réseau plus accessible et inclusif. Il s'agira d'une demande que l'organisation continuera de porter.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire de 4 000 km2 couvre les 82 municipalités de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), ainsi que Saint-Jérôme et Kahnawake. Que ce soit par train, par autobus, par transport adapté ou en taxi collectif, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

Informations aux médias : Relations médias, 514 287-2464, poste 4057, [email protected]