Rapport annuel 2025 d'exo : Une gestion responsable tournée vers l'avenir

Montréal, le 16 avril 2026 /CNW/ - Exo rend public aujourd'hui son rapport annuel 2025, qui dresse le portrait d'une année marquée par une forte croissance de l'achalandage, la poursuite de projets structurants en mobilité durable et une gestion rigoureuse dans un contexte financier exigeant.

Des équipes engagées au cœur de la qualité de service

Tout au long de l'année, exo a maintenu des indicateurs de performance élevés, notamment un taux de livraison des autobus de 99,6 % et un taux de satisfaction de 89 % pour le transport adapté. Ces résultats reflètent l'engagement constant des équipes à assurer la continuité des services et à répondre aux besoins des usagers.

« L'année 2025 a été une année charnière pour exo. Malgré un contexte financier serré et une transition au sein de la direction générale, nos équipes ont su faire preuve d'agilité et de rigueur pour maintenir une qualité de service élevée, tout en poursuivant des projets essentiels pour l'avenir de la mobilité dans les couronnes », souligne Marc Rousseau, directeur général d'exo.

Un rôle central dans la mobilité des couronnes

En 2025, exo a enregistré 26,47 millions de déplacements à travers son réseau, confirmant son rôle central dans la mobilité quotidienne des communautés des couronnes nord et sud. Cette progression est principalement portée par le retour accru au travail en présentiel et par la fréquentation étudiante :

+ 41 % pour le transport à la demande

+ 13 % pour les trains

+ 10 % pour le transport adapté

+ 5 % pour les autobus.

Cette croissance témoigne de la confiance renouvelée des usagers envers les services d'exo et de la capacité de l'organisation à répondre à une demande en constante évolution.

Des projets structurants pour moderniser le réseau

En 2025, exo a poursuivi plusieurs investissements structurants afin de moderniser son réseau et de soutenir la transition vers une mobilité plus durable et inclusive, notamment :

L'arrivée du premier autobus 100 % électrique et l'électrification partielle du garage de Sorel ;

La mise en service de deux des dix nouvelles locomotives Charger à faibles émissions sur la ligne 12 - Saint‑Jérôme ;

La refonte du réseau d'autobus dans le secteur Laurentides ;

L'implantation du transport à la demande dans les villes de Candiac, Delson, Sainte-Catherine et Saint-Constant ;

Le lancement de la plateforme Web Génération exo, visant à faire de la mobilité durable une priorité politique ;

Le déploiement d'un projet pilote de barrières à jupe sur deux passages à niveau piétonniers à Blainville et à Vaudreuil, une première au Québec ;

L'intégration du système de navigation NaviLens sur les lignes de train 13 - Mont‑Saint‑Hilaire et 15 - Mascouche, dans les gares de la ligne Mascouche et à bord des autobus du secteur Vallée‑du‑Richelieu.

Une gouvernance axée sur la rigueur et la durabilité

Dans un contexte financier contraignant, exo a posé des gestes responsables en déposant un plan d'optimisation des dépenses visant un retour à l'équilibre financier sur trois ans. Cette démarche permet de préserver les services, de prioriser les investissements essentiels et de préparer l'organisation aux défis à venir.

« Le conseil d'administration est fier du travail accompli en 2025. Dans un contexte exigeant, exo a su faire des choix responsables, maintenir ses services et poser les bases d'une organisation encore plus résiliente et tournée vers l'avenir », affirme Pierre Fortin, président du conseil d'administration d'exo.

Le rapport annuel 2025 d'exo est maintenant disponible sur le site Web de l'organisation.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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