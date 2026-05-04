Offre de service d'exo à l'occasion de la Journée nationale des patriotes
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04 mai, 2026, 11:00 ET
MONTRÉAL, le 4 mai 2026 /CNW/ - Exo avise sa clientèle que des horaires spéciaux seront en vigueur à l'occasion du congé de la Journée nationale des patriotes.
Autobus
Pour l'ensemble du réseau d'autobus, le service sera offert selon l'horaire du samedi.
Consultez les horaires pour planifier vos déplacements.
Exo à la demande
Pour le service exo à la demande, l'horaire suivant sera en vigueur :
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Lieux
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Lundi 18 mai
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Beloeil et McMasterville
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8 h 00 à 18 h 00
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Boisbriand
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7 h 20 à minuit
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Candiac, Delson, Saint-Constant et Sainte-Catherine
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5 h 30 à 2 h 45
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Mont-Saint-Hilaire - Otterburn Park
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8 h 00 à 18 h 45
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Terrebonne
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Aucun service
Consultez la page du service exo à la demande pour planifier vos déplacements.
Trains de banlieue
Pour le service de train, l'horaire suivant sera en vigueur :
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Lignes
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Lundi 18 mai
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11 - Vaudreuil/Hudson
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Service du dimanche
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12 - Saint-Jérôme
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Service de fin de semaine
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13 - Mont-Saint-Hilaire
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Aucun service
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14 - Candiac
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Aucun service
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15 - Mascouche
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Aucun service
Consultez les horaires pour planifier vos déplacements.
Transport adapté
Pour le férié du 18 mai, les déplacements pour des rendez-vous médicaux seront conservés à l'horaire. Les déplacements réguliers seront annulés par défaut, à moins d'avis contraire de la part du client.
Pour les conserver, nous vous invitons à contacter notre service de transport adapté avant 17 h 00 la veille :
- En nous écrivant à [email protected] ;
- En nous appelant au 1 877 433-4004.
À noter que les heures de service du transport adapté lors de la Journée nationale des patriotes sont de 6 h 30 à minuit.
À propos d'exo
Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.
SOURCE exo
Informations aux médias: Relations médias, Tél. : 514 287-2464, poste 4057, [email protected]
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