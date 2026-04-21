Refonte dans La Presqu'Île : exo met en service son nouveau réseau d'autobus dès le 18 mai 2026

MONTRÉAL, le 21 avril 2026 /CNW/ - Exo annonce que le déploiement de sa refonte du réseau d'autobus dans le secteur de La Presqu'Île entrera en vigueur le lundi 18 mai 2026. Puisqu'il s'agit d'une journée fériée, exo opérera selon l'horaire du samedi.

Tel qu'annoncé le 10 février dernier, cette transformation du réseau dans La Presqu'Île permettra notamment de réviser et simplifier le réseau d'autobus. Elle offrira également une desserte favorisant le rabattement vers le Réseau express métropolitain (REM) via l'antenne Anse‑à‑l'Orme et vers la ligne de train 11 - Vaudreuil-Hudson, améliorant ainsi la connexion avec les destinations régionales et métropolitaines, tout en respectant les paramètres budgétaires en vigueur.

Exo invite la clientèle à consulter les détails du nouveau réseau sur la page Web dédiée afin de commencer à planifier leurs déplacements : Exo - Secteur La Presqu'Île.

Une transition importante pour les usagers du secteur

Comme pour toute mise en service d'un nouveau réseau, une période d'ajustement est à prévoir au cours des premières semaines. Exo suivra de près la situation sur le terrain afin de s'assurer du bon déroulement des opérations et soutiendra la clientèle pendant cette transition.

« La mise en service de la refonte de notre réseau d'autobus dans le secteur de La Presqu'Île s'inscrit comme un moment clé pour exo, mais surtout pour nos usagers de la région. Cette évolution transformera concrètement les habitudes pour plusieurs, et nos équipes sont mobilisées pour les accompagner tout au long de cette transition. À travers ces changements, notre priorité demeure la même : offrir un service fiable, adapté et centré sur les besoins réels de la population. », mentionne Marc Rousseau, directeur général d'exo.

Des équipes sur le terrain pour accompagner la clientèle

Une escouade terrain sera déployée dans plusieurs gares et terminus afin de soutenir la clientèle durant cette période de transition. Ces équipes offrent un soutien personnalisé pour aider les usagers à planifier leurs déplacements et à se familiariser avec les nouveaux parcours.

Des séances d'information seront également offertes afin de présenter le nouveau réseau d'autobus, de répondre aux questions des citoyens et de les préparer aux changements à venir :

Mardi le 28 avril, de 18 h 00 à 20 h 00 Salle 3 du Centre multisport André-Chagnon (3093 boulevard de la Gare, Vaudreuil-Dorion, J7V 1A5), à proximité du terminus Vaudreuil desservi par plusieurs lignes d'autobus.

Mercredi le 6 mai, de 18 h 00 à 20 h 00 Salle Faust O'connor (150 boulevard Perrot, L'Île-Perrot, J7V 3G1), accessible via la ligne d'autobus 43.



À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

SOURCE exo

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