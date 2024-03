RÉACTION D'EXO AU BUDGET 2024-2025 DU GOUVERNEMENT DU QUÉBEC

MONTRÉAL, le 13 mars 2024 /CNW/ - Exo a bien pris connaissance du Budget 2024-2025 du gouvernement du Québec dévoilé hier et comprend que des choix difficiles ont dû être faits dans le contexte économique du Québec.

D'abord, exo salue l'ajout du projet de réfection des quais de la gare Lucien-L'Allier au Plan Québécois des infrastructures 2024-2034. La mise à niveau de cette gare qui est la plus achalandée permettra d'améliorer l'expérience des clients tout en répondant aux besoins d'accessibilité et de sécurité du site. Ce soutien confirme l'importance du train de banlieue comme mode de déplacement écologique, efficace et confortable pour relier les usagers de la région métropolitaine.

Ceci dit, et malgré le fait qu'exo participe avec rigueur et confiance au processus gouvernemental d'audits de performance en cours, nous sommes préoccupés de constater que le budget 2024-2025 ne permet pas d'envisager une planification des services 2025 avec une meilleure prévisibilité et s'inquiète de voir le cadre financier quinquennal attendu de nouveau retardé.

« Bien qu'exo ait démontré depuis les dernières années que l'optimisation des dépenses fait partie de ses pratiques d'affaires, il devient urgent qu'un financement soit confirmé pour continuer d'offrir une mobilité qui rencontre les attentes de la clientèle; Il n'existe plus de marge de manœuvre pour planifier une offre de service qui répond aux besoins des clients », a précisé Sylvain Yelle, directeur général d'exo.

Rappelons-nous que le transport collectif est un vecteur important du développement économique et social des communautés qu'exo dessert. Dans un contexte où la croissance démographique est particulièrement soutenue dans les couronnes de Montréal alors que l'offre de transport stagne, c'est la mobilité des citoyens qui en est directement affectée.

À propos d'exo

Deuxième société de transport collectif en importance dans la région métropolitaine, exo transporte les usagers des couronnes nord et sud avec efficacité et convivialité. Son territoire couvre près d'une centaine de municipalités et comprend le service de transport adapté. Que ce soit par train, par autobus ou collectivement par automobile, exo est résolument tourné vers le futur pour développer des modes de transport innovants et plus verts.

