RÉACTION AU BUDGET PROVINCIAL DE 2022 - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec estime que c'est un pas dans la bonne direction, mais déplore des ressources toujours insuffisantes

MONTRÉAL, le 23 mars 2022 /CNW Telbec/ - Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec tient à saluer l'investissement de 25 millions de dollars sur cinq ans pour le rehaussement du financement à la mission des organismes en hébergement communautaire jeunesse. Toutefois, le dernier budget provincial aurait été une belle occasion pour le gouvernement de mieux répondre aux besoins criants des ressources d'hébergement s'adressant aux jeunes en difficulté.

L'organisation, qui regroupe 31 Auberges du cœur à travers la province, revendique depuis longtemps des investissements importants dans l'hébergement communautaire jeunesse, un milieu souvent délaissé dans le passé. En termes de financement, les Auberges du cœur sont loin derrière les autres ressources d'hébergements, ayant pourtant une mission similaire, soit celle d'offrir des services 24/7, et ce, 365 jours par année.

« Nous rappelons que notre sous-financement s'élève à 25 millions de dollars annuellement. Il nous faut reconnaitre que ces 5 millions par année sont un premier pas important dans ce rattrapage plus que nécessaire, afin que l'hébergement jeunesse communautaire soit financé à la hauteur de notre mission. Encore une fois, il faudra fournir des efforts importants afin de soutenir les jeunes en difficulté qui ont des besoins plus grands et des problématiques plus complexes », affirme Paule Dalphond, directrice générale du Regroupement des Auberges du cœur du Québec.

Des investissements qui ne couvrent qu'une partie des besoins

Si le Regroupement salue la confirmation du Plan d'action gouvernemental en matière d'action communautaire (PAGAC), il souligne toutefois que les investissements de 117 millions pour l'année 2022-2023 seront largement insuffisants. Dans cinq ans, l'investissement atteindra 234 millions de dollars récurrents à la mission, ce qui ne représente que la moitié des besoins actuels des organismes communautaires autonomes.

Quant au Programme de soutien aux organismes communautaires (PSOC), les 37,1 millions supplémentaires annoncés sont bienvenus, mais sont bien loin de répondre aux besoins exprimés depuis de nombreuses années par les organismes communautaires. Ce montant ne répond pas au besoin des organismes en santé et services sociaux, qui nommait un sous-financement à la hauteur de 370 millions de dollars annuellement, et ce, avant même la pandémie.

Durant la crise sanitaire, le gouvernement pouvait compter sur les organismes communautaires (ex. : hébergement, services alimentaires, etc.). Si l'effort qui est fait pour subvenir aux besoins de l'hébergement communautaire jeunesse est reconnu, notons qu'il ne s'agit que d'un pansement sur une plaie ouverte depuis très longtemps. La mesure saura permettre à l'hébergement jeunesse de souffler un peu, mais d'autres investissements seront nécessaires pour pouvoir remplir pleinement sa mission.

Le manque de financement nuit à la capacité d'agir des organismes communautaires autonomes, et cela, sans compter le contexte de pénurie de main-d'œuvre, l'inflation hors du commun et les besoins de la population qui ne cessent de croître. Résultat : le personnel est épuisé et le milieu communautaire, bien qu'il reste un pilier dans sa communauté, peine à survivre.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés et/ou sans-abri. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 3 500 jeunes âgé.e.s entre 12 et 35 ans et doivent en refuser autant, généralement faute de places. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre plus de 350 places en maison d'hébergement et, plus de 150 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux.

Visitez https://www.aubergesducoeur.org/

