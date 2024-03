Réaction au budget du Québec : « DÉPENSER PLUS, NON…INVESTIR MIEUX, OUI! »

MONTRÉAL, le 12 mars 2024 /CNW/ - C'est en ces termes que le Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec (RCJEQ) expose ses demandes financières dans sa proposition « Carrefour JEunesse » qui vise à dégager des sommes importantes au profit des jeunes en libérant les Carrefours jeunesse-emploi (CJE) d'un carcan bureaucratique colossal qui mine le vrai travail attendu de celles et ceux qui interviennent quotidiennement partout au Québec auprès des 14-35 ans.

Dans la foulée de la présentation du budget québécois par le ministre Girard pour la prochaine année, le RCJEQ prend acte des orientations du gouvernement :

« Nous soulignons les investissements dans le Plan d'action jeunesse 2024-2029, les initiatives en réussites éducatives et services sociaux ainsi que la volonté de stabiliser le financement des carrefours jeunesse-emploi. Nous insistons sur la prise en compte par le gouvernement de la proposition Carrefour JEunesse que nous venons de présenter à près de la totalité des élus siégeant à l'Assemblée nationale, députés qui ont réservé un accueil très favorable à notre approche » a déclaré François Girouard, président du conseil d'administration du RCJEQ.

Rudy Humbert, directeur général du RCJEQ, a pour sa part précisé que « Nous partageons avec le gouvernement la volonté que chaque jeune réalise son plein potentiel et participe pleinement au développement d'un Québec prospère. Il y a urgence d'agir dans un contexte où les besoins psychosociaux des jeunes explosent, que des milliers d'entre eux sont exclus des services publics et que notre économie ralentit. Investir dans la jeunesse, c'est rentable pour l'ensemble de la société québécoise. Notre projet de société Carrefour JEunesse se veut novateur, adapté aux besoins d'aujourd'hui et agile pour anticiper les besoins du futur. Nos organisations sont prêtes pour cette modernisation et s'assurer que chaque jeune participe pleinement à cette aventure unique qu'est le Québec. Ainsi, sur la base de travaux menés par l'ensemble de nos membres et d'expertises renommées qui analysent notre situation, notre proposition permettrait de libérer des dizaines de millions de dollars qui sont actuellement mal employés dans un écheveau de trop nombreux bailleurs de fonds et d'une somme démesurée d'exigences de suivis et de redditions de comptes déconnectés des réalités vécues sur le terrain. ».

Les CJE ont besoin d'être soutenus par leur gouvernement pour poursuivre leur mission essentielle reconnue par le premier ministre François Legault lui-même lors d'une intervention à l'Assemblée nationale le 30 mars 2021 : « On a besoin d'une meilleure intégration entre les différents ministères, les différents réseaux. Je vous donne deux exemples, les écoles et les Carrefours jeunesse-emploi (...) Il faut étendre le rôle des Carrefours jeunesse-emploi. (...) Je pense que les Carrefours jeunesse-emploi ont un rôle important à jouer. (...) Il faut être capable d'avoir un meilleur lien. Vous savez, les écoles les connaissent, tous les jeunes qui décrochent. Donc il faudrait qu'il y ait un meilleur contact avec les autres ministères pour offrir tous les services et je pense qu'on a un bel outil qui s'appelle les Carrefours jeunesse-emploi qui ont été sous-utilisés depuis plusieurs années. »

À la lumière de la présentation budgétaire de ce jour et des perspectives quant au soutien financier, le RCJEQ croit qu'il est plus que temps d'aller de l'avant avec une proposition qui permet de moderniser le financement en services directs à la population, en l'occurrence les jeunes, en réduisant sensiblement un fardeau bureaucratique inepte et inapte à créer de la valeur ajoutée. Ainsi, les CJE unissent leur voix pour proposer au gouvernement du Québec une modernisation des Carrefours pour mieux répondre aux besoins émergents et aux aspirations des jeunes du Québec

À propos du Réseau des carrefours jeunesse-emploi du Québec

Le RCJEQ regroupe 89 CJE issus de toutes les régions du Québec et a pour ambition que le Québec soit une référence dans le soutien continu des jeunes. Depuis plus de 25 ans, le RCJEQ, véritable créateur d'innovations sociales, travaille au développement des CJE et au renforcement de leur collaboration afin de favoriser l'autonomie personnelle, sociale, économique et professionnelle des jeunes adultes de 14 à 35 ans. Il représente, promeut et défend les CJE auprès des institutions publiques et politiques. Le RCJEQ, en collaboration avec le Secrétariat à la jeunesse, assure la coordination et l'amélioration continue du Créneau carrefour jeunesse dans l'ensemble des CJE.

À propos des carrefours jeunesse-emploi

Les carrefours jeunesse-emploi (CJE) ce sont 111 organismes communautaires répartis dans les 17 régions du Québec. Ce sont plus de 17 00 intervenants qui sont dédiés aux jeunes. Les CJE font une différence dans la vie de près de 150 000 jeunes chaque année. Ils offrent un accompagnement dans les démarches d'insertion sociale, une aide dans le cheminement vers l'emploi, vers un retour aux études ou dans le développement de projet pour la communauté. Les services et activités des CJE visent l'amélioration des conditions de vie générales des jeunes.

