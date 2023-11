RÉACTION À LA MISE À JOUR ÉCONOMIQUE 2023 - Réaction en demi-teinte du Regroupement des Auberges du cœur du Québec face à la mise à jour économique du gouvernement provincial

MONTRÉAL, le 7 nov. 2023 /CNW/ - La plus récente mise à jour économique du Québec marque des investissements importants en matière de logements abordables et de lutte contre l'itinérance. On souligne l'effort du gouvernement à ces chapitres. Toutefois, le manque de sommes consacrées à la prévention de l'itinérance, particulièrement chez les jeunes, nous laisse sur notre faim quant aux moyens de lutter contre l'itinérance sur tous les fronts. Le moment était pourtant propice afin de passer un message fort : pour lutter contre l'itinérance, il faut ajouter une vision préventive à l'approche curative.

Le RACQ, qui regroupe 32 Auberges du cœur à travers la province, revendique depuis longtemps des investissements importants dans l'hébergement communautaire jeunesse, un milieu délaissé une fois de plus, et dans les mesures structurantes permettant aux jeunes d'éviter de connaître l'itinérance. En termes de financement à la mission, les maisons d'hébergement jeunesse communautaires restent à la traîne des ressources d'hébergements dont la mission est similaire, soit celle d'offrir des services 24/7, 365 jours par année, et ce, malgré un premier effort de rattrapage initié lors du budget provincial de 2022 et des sommes attribuées grâce au Plan d'action interministériel en itinérance (PAII).

« Avec les signaux que le gouvernement envoie depuis quelques mois, on s'attendait à voir quelque chose de plus concret pour les jeunes qui vivent des difficultés ou qui se trouvent en situation d'itinérance. Les Auberges du cœur, à elles-seules, ont besoins de 27 millions de dollars pour combler leurs besoins financiers et se consacrer à 100 % à leur mission. On souhaite pouvoir travailler avec les élus afin que les organismes jeunesse soient davantage reconnus dans les décisions budgétaires à venir », affirme Paule Dalphond, directrice générale du Regroupement des Auberges du cœur du Québec.

Des investissements qui ne couvrent qu'une partie des besoins

Depuis un bon moment, l'approche de la saison hivernale rime avec mesures d'urgence en itinérance. Les montants ajoutés permettront d'améliorer cette partie importante de la réponse aux enjeux de l'itinérance. Les investissements en matière de logements abordables et sociaux aussi. Nous devons toutefois relever une tendance lourde lorsque vient le temps de lutter contre l'itinérance : la prévention et l'itinérance chez les jeunes n'arrivent pas à se tailler une réelle place dans les discours et les investissements. Qu'ils soient spécifiquement dédiés à l'itinérance jeunesse ou qu'ils œuvrent auprès des jeunes, les organismes communautaires autonomes jeunesse sont autant des remparts que des lieux d'affiliation qui agissent comme filet social tout en favorisant leur développement.

« On annoncent de l'argent pour lutter contre l'itinérance et c'est clairement un besoin. Cependant, il faudra aussi investir en prévention pour éviter que le nombre de personne en situation d'itinérance continue d'augmenter. Lutter contre l'itinérance, c'est de rapidement soutenir les ados et les jeunes adultes quand un premier épisode survient pour que ça ne se cristallise pas en itinérance chronique ou cyclique », mentionne Sébastien Lanouette, vice-président du Regroupement des Auberges du cœur du Québec.

Rendez-vous au printemps

Nous invitons donc le ministre Lionel Carmant ainsi que ses collègues, messieurs Christian Dubé et Éric Girard, à prendre à compte plus que jamais l'importance de la prévention de l'itinérance jeunesse afin que la lutte contre l'itinérance ne s'attaque plus juste aux symptômes, mais à ses causes. Nous ne serons jamais bien loin du téléphone au moment où vous saisirez la main que l'on vous tend.

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec

Le Regroupement des Auberges du cœur du Québec est le trait d'union d'une trentaine de maisons d'hébergement communautaires pour jeunes vivant des difficultés ou en situation d'itinérance. Les Auberges du cœur hébergent et soutiennent chaque année plus de 3 500 jeunes âgé·e·s entre 12 et 35 ans et doivent en refuser autant, généralement faute de places. Au total, l'ensemble des Auberges du cœur offre plus de 350 places en maison d'hébergement et, plus de 200 autres places en appartements supervisés ou logements sociaux. C'est aussi près de 500 travailleur·euse·s qui gravitent autour de ces jeunes. Ces chiffres ne reflètent qu'une partie des besoins des jeunes pour le type d'hébergement et de soutien que nous offrons considérant les territoires où de telles ressources sont inexistantes.

