LAS VEGAS, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Au salon RE+ 2025, qui se tient du 8 au 11 septembre, Desay Battery, un fournisseur mondial de solutions complètes de stockage d'énergie, a dévoilé un portefeuille complet d'innovations tout en annonçant une collaboration stratégique avec Shenzhen Hello Tech Energy dans le domaine du développement énergétique.

La technologie exclusive de Desay Battery en matière de cellules et de systèmes de sécurité active, conçue pour relever l'un des plus grands défis du secteur, à savoir la sécurité des batteries, était au cœur de cette exposition. S'appuyant sur des données expérimentales approfondies et une analyse de corrélation, le système intègre une détection avancée de la température et de la pression dans une architecture cellulaire alimentée par l'IA, permettant une surveillance en temps réel tout au long du cycle de vie du produit. Il peut signaler à un stade précoce des risques tels que la surcharge, les courts-circuits ou le placage de lithium, et transmettre instantanément des signaux anormaux afin de déclencher une protection préventive.

Un nouveau capteur résistant à la corrosion garantit en outre une collecte précise des données dans des environnements difficiles, en enregistrant la tension, la température interne et la pression, soit le « triangle des données » qui alimente le système de gestion des batteries Desay de prochaine génération. Intégrée au système EMS et à l'IA infonuagique, la solution optimise le refroidissement, affine la charge et prolonge la durée de vie du système tout en améliorant son efficacité.

En complément de sa plateforme alimentée par l'IA, Desay Battery a également présenté une gamme diversifiée de batteries, modules et blocs au lithium et au sodium, notamment ses cellules au lithium de 100 Ah, 280 Ah et 314 Ah, une cellule au sodium de 60 Ah, des systèmes de batteries modulaires et une gamme d'armoires de stockage intégrées de 215 kWh à 344 kWh. Des systèmes à plus grande échelle, comme la solution conteneurisée à refroidissement liquide de 5 MWh, et les offres d'infrastructures essentielles, y compris les armoires d'alimentation sans interruption et les systèmes de stockage domestiques, ont mis davantage en évidence l'étendue des activités de l'entreprise.

L'exposition présentait la gamme adaptable de Desay Battery, qui couvre aussi bien les applications résidentielles qu'industrielles. L'un des points forts était la réponse à la demande énergétique des centres de données grâce à l'intégration de la production photovoltaïque et du stockage avancé, ce qui permet de réduire les coûts actualisés à 0,25 RMB/kWh et d'économiser jusqu'à 79 % en période de pointe.

La société a également souligné sa capacité à fournir des solutions de stockage d'énergie personnalisées et complètes, une compétence qui lui a valu de figurer à plusieurs reprises dans la liste des fournisseurs de stockage d'énergie de niveau 1 de Bloomberg et de bénéficier du soutien sans faille de ses partenaires industriels. Le partenariat récemment annoncé avec Shenzhen Hello Tech Energy, chef de file mondial dans le domaine du stockage d'énergie portable et pionnier dans le domaine du stockage mobile pour les ménages, témoigne de cette approche collaborative. Ensemble, les deux entreprises prévoient de tirer parti de leurs atouts complémentaires en matière de technologie, de chaîne d'approvisionnement et de canaux de commercialisation afin de créer de nouvelles opportunités de croissance et de fournir des solutions compétitives aux marchés mondiaux.

Avec un portefeuille allant des avancées technologiques au niveau cellulaire aux systèmes entièrement intégrés, Desay Battery continue de tracer la voie vers des solutions énergétiques plus sûres, plus intelligentes et plus durables.

