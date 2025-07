CHANGSHA, Chine, le 23 juill. 2025 /CNW/ - Le 23 juillet est une date à retenir pour Desay Battery, un important fournisseur mondial de solutions complètes de stockage d'énergie. C'est en effet ce jour-là qu'a choisi Desay Battery pour tenir à Changsha (Chine) un événement de lancement dédié à sa production de masse. Cet événement a mis en vedette une nouvelle génération de cellules et de systèmes de batterie de sécurité proactive, UPS 2.0, et une solution intégrée source-réseau-charge-stockage pour fournir de l'énergie aux centres de données, marquant ainsi une étape clé dans la mission de Desay de développer des technologies de haute performance axées sur la sécurité. Son action a reçu des soutiens majeurs via une série de signatures de partenariats stratégiques visant à accélérer la transformation de la structure énergétique régionale.

iMAGE1

Au cœur de l'événement se trouvait l'engagement renouvelé de Desay Battery envers la sécurité, qui est depuis longtemps le fondement de son innovation et de sa croissance. Le président de l'entreprise, Leon Cheng, a souligné que la sécurité est une priorité absolue dans la conception des produits et l'architecture des systèmes. Grâce aux progrès en matière de numérisation, de modularisation et de fabrication intelligente, Desay améliore les performances des batteries tout en assurant la fiabilité et la rentabilité. M. Cheng a souligné que l'engagement de l'entreprise à l'égard de la transition énergétique mondiale est fondé sur la prestation de solutions sécuritaires et de haute qualité conçues pour durer.

Les éléments et le système de batterie de sécurité novateurs de Desay Battery soulignent l'engagement de l'entreprise envers la sécurité. Grâce à une fabrication intelligente avancée et à un contrôle de la qualité rigoureux, ces cellules de pointe offrent une résistance exceptionnelle aux températures élevées et à la surcharge. La technologie exclusive de détection de la pression permet une surveillance de l'état en temps réel, tandis que la modélisation prédictive pilotée par l'IA fournit des alertes de risque rapides et des prévisions précises de la durée de vie. De plus, les conceptions fondées sur les matériaux améliorent l'efficacité énergétique et la durabilité, démontrant le dévouement de Desay à l'égard de la sécurité proactive grâce à des mécanismes de protection intrinsèques et actifs.

A également été dévoilée la solution d'alimentation sans interruption, UPS 2.0, qui utilise des éléments de batterie 8C à haute décharge et fournit une sauvegarde d'urgence allant jusqu'à 300 kVA pendant 10 minutes. La solution source-réseau-charge-stockage offre un coût actualisé de l'énergie concurrentiel de 0,25 yuans/kWh, ce qui permet aux centres de données d'économiser jusqu'à 79 % sur les coûts d'électricité pendant les périodes où la demande est la plus forte.

Yu Qingjiao, secrétaire général de Zhongguancun New-Battery Technology-Innovation-Alliance, a salué les nouveaux produits de Desay Battery, car ils ont répondu aux préoccupations critiques en matière de sécurité et établi des points de référence en matière de protection et d'intégration du cycle de vie. M. Zeshen a décrit le lancement de ces produits comme un modèle de l'industrie qui s'aligne sur les priorités nationales en matière de sécurité technologique et d'amélioration du rendement.

Reconnaissant que la sécurité du stockage d'énergie exige une collaboration systémique, Desay Battery a réuni des experts de l'industrie lors de l'événement pour explorer l'avenir des technologies de stockage, l'intégration de la chaîne de valeur et la sécurité axée sur l'innovation.

Grâce à ses capacités de solution de bout en bout et à sa vaste expertise en matière de conception, Desay Battery continue de servir les chefs de file mondiaux du stockage d'énergie grâce à des solutions personnalisées de batteries au lithium. Son inclusion récente dans la catégorie Stockage d'énergie de niveau 1 du deuxième trimestre 2025 de BloombergNEF confirme sa position en tant qu'innovateur en matière de stockage d'énergie reconnu à l'échelle mondiale.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2736921/iMAGE1.jpg

SOURCE HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.

PERSONNE-RESSOURCE : Chen Wang, [email protected]