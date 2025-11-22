HUIZHOU, Chine, 22 novembre 2025 /CNW/ - Bloomberg New Energy Finance (BNEF) a publié son classement mondial de niveau 1 des fournisseurs de solutions de stockage d'énergie pour le quatrième trimestre 2025, et Desay Battery y figure une nouvelle fois. Il s'agit de sa troisième sélection, qui souligne la solidité de la base technologique de Desay Battery, la qualité exceptionnelle de ses produits, la fiabilité de l'exécution de ses projets et sa forte compétitivité sur le marché mondial.

image

Le classement de niveau 1 de BNEF est largement considéré comme l'une des évaluations les plus fiables dans le secteur du stockage d'énergie. Les classements sont basés sur un examen complet de la force globale d'une entreprise, de son innovation technologique, de sa capacité à mener à bien des projets et de sa solvabilité financière. Ce classement est très apprécié par les institutions financières internationales et les principaux investisseurs, qui s'en servent comme référence clé pour leurs décisions d'investissement dans les énergies renouvelables, ainsi que par les clients mondiaux qui le consultent pour choisir leurs partenaires stratégiques.

En tant que premier fournisseur mondial de stockage d'énergie, Desay Battery doit sa reconnaissance répétée à sa capacité de recherche et développement complète, combinée à une fabrication intelligente intégrée verticalement. Cela permet à l'entreprise de maintenir un contrôle qualité rigoureux tout en renouvelant rapidement sa gamme de produits. Les systèmes de stockage d'énergie de Desay se caractérisent par une conception modulaire hautement intégrée, qui peut être configurée de manière flexible pour s'adapter à une grande variété de scénarios d'application. Ces systèmes sont déjà utilisés dans divers segments de marché, démontrant à la fois leur polyvalence et leur fiabilité.

En 2025, Desay Battery a lancé sa technologie de nouvelle génération en matière de cellules et de systèmes de sécurité active, transformant la cellule d'une simple unité d'énergie en un composant intelligent capable d'auto-détection, de diagnostic et d'alerte précoce. Cette innovation forme un cadre de protection en quatre dimensions reliant la cellule, le module, le système et le cloud, élevant la sécurité du stockage d'énergie des mesures passives traditionnelles à la prévention proactive des risques, offrant une sécurité particulièrement renforcée pour les applications à grande échelle et de longue durée.

Au-delà de l'ingénierie et de la technologie, Desay Battery propose également un modèle de services de bout en bout, qui couvre la conception, la fabrication, la construction et l'exploitation et la maintenance à long terme des systèmes. Ses solutions sont déployées dans des projets d'énergie renouvelable et de stockage, des stations autonomes à l'échelle du réseau et des applications commerciales et industrielles dans le monde entier.

À l'avenir, Desay Battery continuera à renforcer sa stratégie axée sur l'innovation, en augmentant ses investissements en recherche et développement et en étendant sa présence mondiale. La société s'engage à fournir des solutions de stockage d'énergie sûres et performantes qui soutiennent la transition mondiale vers un avenir à faible émission de carbone et contribuent à façonner la prochaine génération d'infrastructures d'énergie propre.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.desayest.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2829589/image.jpg

SOURCE HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.

PERSONNE-RESSOURCE : Chen Wang, [email protected]