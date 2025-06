HUIZHOU, Chine, 27 juin 2025 /CNW/ - Desay Battery, un important fournisseur mondial de solutions complètes de stockage d'énergie, est monté sur scène au salon Battery Expo 2025, du 25 au 27 juin, présentant les cellules de stockage d'énergie développées par l'entreprise elle-même, ses systèmes de stockage résidentiels et commerciaux, et des solutions conteneurisées pour des applications commerciales et industrielles. Ces technologies de pointe ont attiré l'attention en raison de leur adéquation avec les besoins croissants du Vietnam en matière de stockage d'énergie. Au cours de l'événement, Desay Battery a également signé des accords de coopération avec des partenaires locaux, poursuivant ainsi l'expansion stratégique de l'entreprise en Asie du Sud-Est.

1

En raison du vieillissement de l'infrastructure électrique, des fréquentes restrictions imposées à l'électricité dans l'industrie et d'autres facteurs, le Vietnam connaît une demande sans précédent en matière de stockage d'énergie. Les projections du marché suggèrent une croissance de 35 % d'une année à l'autre en 2025, le secteur devant dépasser les 500 millions de dollars américains. Le développement rapide du secteur des VE stimule également la demande de batteries au lithium. En tant que chef de file mondial des solutions complètes de stockage d'énergie, les offres de Desay Battery répondent directement à ces nouveaux besoins.

Les systèmes commerciaux et industriels de l'entreprise, disponibles en petites et moyennes ou grandes configurations, sont dotés de cellules de grande capacité, de plateformes EMS intelligentes et d'une assistance à l'intégration PV-diesel et à l'arbitrage entre les périodes de pointe et les périodes creuses. Le système de conteneurs refroidis par liquide de 5 MWh, avec une sécurité certifiée UL9540A et une conception prête à l'emploi, permet un déploiement efficace dans les réseaux, les industries et les micro-réseaux. L'entreprise a également présenté des systèmes de batteries UPS haut de gamme conçus pour les centres de données, qui permettent de gagner jusqu'à 70 % d'espace et de réduire les coûts du cycle de vie.

Ce solide écosystème de produits est soutenu par la force de conception et de fabrication de bout en bout de Desay Battery. Ancrée dans un système de gestion de la qualité axé sur l'innovation, l'entreprise utilise un cadre SIPOC complet et une conception de sécurité à huit niveaux, y compris une gestion thermique et d'incendie intelligente basée sur le système EMS. Toutes les cellules de batterie sont soumises à des tests de perforation, tandis que les niveaux PACK et du système intègrent une défense proactive, une suppression intelligente et un double contrôle des incendies.

Desay Battery exploite également une chaîne de production verticalement intégrée, allant de l'intégration des cellules à celle des systèmes. Avec une capacité prévue de 20 GWh, plus de 14 modules automatisés et lignes PACK, et une usine intelligente de 100 000 mètres carrés, l'entreprise peut atteindre une capacité d'intégration de système supérieure à 25 GWh par an. Sa conception CCS, son système EMS adaptatif et sa sécurité incendie à plusieurs niveaux permettent un stockage d'énergie à grande échelle et personnalisable pour les applications commerciales et utilitaires.

Avec plus de deux décennies d'expérience au service de clients internationaux de premier plan, Desay Battery continue de fournir des solutions de batteries au lithium de haute performance aux équipementiers et aux intégrateurs de premier plan. Parmi les dernières distinctions, citons une nouvelle apparition sur la liste de niveau 1 du Bloomberg's 2025 Q2 Energy Storage, soulignant le leadership de l'entreprise dans l'industrie et son impact continu au niveau mondial.

Pour en savoir plus, rendez-vous sur http://www.desayest.com/.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/2719589/1.jpg

SOURCE HUIZHOU DESAY BATTERY CO.,LTD.

PERSONNE-RESSOURCE : Chen Wang, [email protected]