RDP-PAT met les bases à la réalisation d'un premier pôle d'innovation en agriculture urbaine sur le territoire montréalais

Ce projet bénéficie d'une aide financière de 40 000 $ provenant du Programme de développement des activités agricoles et du secteur bioalimentaire de la Communauté métropolitaine de Montréal (CMM), mis en place à la suite de la conclusion d'une entente sectorielle entre celle-ci et le ministère des Affaires municipales et de l'Habitation (MAMH) ainsi que le ministère de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation (MAPAQ).

L'étude vise à soutenir des initiatives combinant agriculture urbaine et phytoremédiation sur des terrains vacants, à mettre en lumière des techniques d'agriculture urbaine innovantes et respectueuses de l'environnement tout en mobilisant les propriétaires fonciers pour qu'ils s'inspirent de ces approches pour la décontamination de leur terrain. En outre, l'idée derrière cette étude est d'implanter un complexe de serres qui permettront de valoriser la biomasse forestière résiduelle issue des travaux de phytoremédiation ainsi que des travaux d'élagage d'arbres sur le territoire à des fins de chauffage et de fertilisation.

L'arrondissement a mandaté l'Institut de recherche en biologie végétale (IRBV) et le Laboratoire sur l'agriculture urbaine (AU/LAB) pour réaliser cette étude. Le rapport sera déposé en mars prochain.

« Je suis très fière du soutien accordé en vue de l'implantation d'un pôle d'innovation en agriculture urbaine sur le territoire de l'Est. C'est une mobilisation sans précédent qui est en branle pour la revitalisation de ce grand secteur, où on transforme les défis, comme ceux de la décontamination et de la sécurité alimentaire, en occasions de développement, de recherche et d'affirmation. Les gestes que nous posons aujourd'hui dans l'Est sont autant de gestes que nous posons en faveur de la qualité de ce milieu de vie et des générations qui nous suivent. »

- Mme Chantal Rouleau, ministre déléguée aux Transports et ministre responsable de la Métropole et de la région de Montréal.

« Il s'agit d'un projet novateur qui permettra au Québec de faire un pas de plus sur le chemin d'une autonomie alimentaire accrue. Cette étude témoigne de l'importance accordée au secteur bioalimentaire dans l'économie métropolitaine et souligne le fait que l'agriculture urbaine contribue à soutenir une économie verte, en créant de la richesse et en protégeant l'environnement. D'ailleurs, ce projet s'intègre pleinement au virage que souhaite implanter le Plan d'agriculture durable 2020-2030 pour un secteur bioalimentaire engagé, prospère et ancré sur le territoire. »

- M. André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation

« Cette étude revêt une grande importance pour le Grand Montréal. L'implantation de ce pôle d'innovation en agriculture urbaine permettrait non seulement de contribuer à la revitalisation de l'Est de Montréal, mais aussi d'accroître la sécurité alimentaire des citoyennes et des citoyens de la région métropolitaine. La Ville de Montréal s'est également fixé des objectifs ambitieux d'autonomie alimentaire dans son plan de relance économique 2021 et son plan climat 2020-2030, auxquels ce projet pourra contribuer. »

- Mme Valérie Plante, mairesse de Montréal et présidente de la Communauté métropolitaine de Montréal

« Dans un effort continu, l'arrondissement souhaite changer la perception de son territoire, autrefois reconnu pour son passé industriel, et être une source d'inspiration pour les autres arrondissements et municipalités. Étant le premier arrondissement à se doter d'une Politique d'agriculture urbaine, RDP-PAT pose des gestes concrets pour se positionner comme un leader en matière d'agriculture urbaine. De plus, le projet s'inscrit parfaitement dans le plan de relance économique de Montréal, notamment dans l'appui des projets d'occupation transitoire pour y intégrer d'autres usages économiques et sociaux pérennes. »

- Mme Caroline Bourgeois, mairesse de l'arrondissement Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles

