RDP-PAT dévoile son premier plan d'action en sécurité urbaine

Résultat de la fructueuse collaboration entre tous les participants de la Table en sécurité urbaine de RDP-PAT, qui a été mise en place en septembre dernier et qui regroupe une trentaine d'acteurs du milieu politique, communautaire, institutionnel et policier, ce plan d'action concerté traite de la sécurité urbaine au sens large, donc en abordant autant la prévention de la violence et de la criminalité que le sentiment de sécurité.

« Au cours de la dernière année, la hausse des incidents violents dans l'arrondissement et la région de Montréal nous a grandement préoccupées. En regroupant les partenaires du territoire, nous souhaitions développer une vision dans les deux quartiers (RDP et PAT), des dossiers de sécurité dans l'arrondissement. Dans une démarche collaborative, tous ont mis à profit leur expertise ainsi que leur lecture du territoire afin de prioriser les enjeux de sécurité urbaine et de bâtir une approche axée sur la prévention tout en créant un environnement favorable à l'engagement de notre jeunesse, de façon à pouvoir envisager des résultats durables », d'expliquer la mairesse de Rivière-des-Prairies-Pointe-aux-Trembles, Mme Caroline Bourgeois.

Le plan d'action, qui s'échelonne sur trois ans, s'articule ainsi autour de quatre grands axes:

Une meilleure compréhension de la sécurité urbaine à l'échelle locale

La valorisation des jeunes dans le quartier

Le sentiment de sécurité des citoyens

Les synergies et partenariats dans la communauté

De ces quatre grands axes, sept objectifs ont été définis et 17 actions seront mises en place, lesquelles seront en complémentarité des initiatives du milieu déjà existantes. L'ensemble des actions du plan seront réalisées en concertation, c'est-à-dire que l'arrondissement et ses partenaires se partageront l'imputabilité de leurs réalisations. Toutes seront déployées sur un horizon de trois ans et, ultimement, un forum citoyen sur la sécurité sera organisé à la fin de 2024. Le financement du plan d'action sera quant à lui assumé par l'Arrondissement qui bénéficiera entre autres de l'aide financière de la Ville centre, pour un montant de 59 478$ provenant du Programme d'action citoyenne et communautaire en sécurité urbaine.

« Je tiens à remercier les intervenants et les partenaires qui se sont engagés dans cette démarche, qui ont contribué à la réflexion et aux discussions ayant mené à l'élaboration de ce plan. Cette mobilisation exceptionnelle démontre la force de notre communauté et notre volonté commune d'agir ensemble pour maintenir des milieux de vie paisibles et sécuritaires pour tous », de conclure la mairesse.

