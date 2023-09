RBH : Le gouvernement du Canada a l'occasion d'être un chef de file mondial en matière de réduction des méfaits du tabagisme

TORONTO, le 22 sept. 2023 /CNW/ - « Le gouvernement du Canada doit saisir l'occasion de faire du pays un chef de file en matière de réduction des méfaits du tabac », a déclaré aujourd'hui l'une des plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada.

Alors que le Parlement reprend ses travaux, Mindaugas Trumpaitis, directeur général de Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), a souligné les récentes nominations au Cabinet de Mark Holland, ministre de la Santé, et de Ya'ara Saks, la nouvelle ministre de la Santé mentale et des dépendances, déclarant que des possibilités s'offrent au Canada, sur la scène fédérale, pour favoriser le changement afin que le Canada puisse atteindre ses objectifs de réduction du tabagisme.

« Il ne fait aucun doute que le Canada peut être un chef de file mondial en matière de réduction des méfaits causés par le tabagisme, mais il faut prendre des mesures concrètes, comme créer une politique qui fait la distinction entre les produits sans fumée et les cigarettes », a déclaré M. Trumpaitis.

Selon RBH, les politiques gouvernementales n'ont pas évolué au rythme de l'innovation dans le domaine des produits sans fumée. Les cigarettes brûlent du tabac et créent de la fumée, qui contient des concentrations élevées de produits chimiques nocifs ou potentiellement nocifs, la principale cause des maladies liées au tabagisme. Les produits de rechange, comme le tabac chauffé et les produits de vapotage, éliminent la combustion du tabac et la fumée, ce qui signifie que les concentrations moyennes de produits chimiques nocifs peuvent être considérablement réduites par rapport aux cigarettes.

Bien que ces produits sans-fumée créent une dépendance et ne sont pas sans risque, ils offrent aux fumeurs adultes des solutions de rechange plus efficaces et potentiellement moins nocives que la cigarette.

Dans le cadre du processus de consultation publique récemment lancé par le gouvernement pour orienter la deuxième révision de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV), RBH décrit trois mesures que les ministres nouvellement nommés pourraient prendre pour aider à accélérer l'objectif de réduction du tabagisme au Canada :

Favoriser des choix éclairés en légalisant l'accès à des informations et données exactes pour faire en sorte que les fumeurs adultes disposent des meilleures données scientifiques disponibles grâce à des comparatifs sur tous les produits de nicotine comme le tabac chauffé, les produits de vapotage, le tabac humide et les sachets de nicotine;

Veiller à ce que la réglementation fasse la distinction entre la cigarette (produit combustible) et les produits sans fumée (les produits non combustibles comme le tabac chauffé, les produits de vapotage et les sachets de nicotine) au lieu de les réglementer simplement comme des produits du tabac ou produits non liés au tabac;

S'assurer que seuls les produits reconnus scientifiquement et destinés aux fumeurs adultes soient offerts sur le marché. Nous insistons sur notre message : Ces produits sans fumée ne sont pas destinés aux personnes qui n'ont jamais fumé, qui ont déjà cessé de fumer ou qui n'ont pas atteint l'âge légal pour fumer et consommer de la nicotine. Les personnes d'âge mineur ne doivent PAS consommer de tabac ou de produits contenant de la nicotine. C'est incontestable.

« Nous avons l'objectif commun de bâtir un avenir sans fumée pour tous les Canadiens et nous avons transformé notre entreprise pour faire partie de la solution », a déclaré Kory McDonald, chef des affaires extérieures, RBH. « À l'heure actuelle, les Canadiens ont le droit de se demander pourquoi notre pays ne prend pas de mesures pour appuyer l'adoption de solutions de rechange à base de nicotine. J'espère qu'au cours de notre vie, nous en arriverons plutôt à nous demander : " Vous souvenez-vous de l'époque où les Canadiens fumaient? " »

Pour en savoir plus sur RBH, visitez le :https://www.rbhinc.ca/.

À propos de Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH), une filiale de Philip Morris International Inc., figure parmi les plus importantes sociétés de fabrication de produits du tabac et de nicotine au Canada et s'efforce d'offrir un avenir sans fumée. RBH s'engage à soutenir la durabilité et à créer un impact positif sur les collectivités, l'économie et l'environnement. RBH compte actuellement près de 800 employés à l'échelle du pays. Son siège social est situé à Toronto, et elle exploite une usine à Québec. Pour en savoir plus sur l'entreprise, consultez le site https://www.rbhinc.ca/. Restez au fait de la transformation de RBH en nous suivant sur Twitter et LinkedIn.

SOURCE Rothmans, Benson & Hedges Inc.

Renseignements: Demandes de renseignements des médias : Relations avec les médias, [email protected]