TORONTO, le 22 déc. 2022 /CNW/ - Avec le dépôt du premier examen de la Loi sur le tabac et les produits de vapotage (LTPV), Rothmans, Benson & Hedges Inc. (RBH) est convaincue que le Canada a l'occasion de continuer d'adopter des règlements progressistes concernant le tabac et les produits de vapotage.

Dans sa présentation au sujet de la LTPV, RBH a reconnu et partagé le point de vue de Santé Canada sur la prévention de l'initiation des jeunes au tabac et de leur adoption de produits combustibles, et sur la nécessité de s'assurer que ces derniers n'utilisent aucun produit contenant de la nicotine. RBH a réclamé des règles plus strictes et la mise en application d'un processus de vérification de l'âge pour la livraison et la vente de produits de la nicotine, y compris des sanctions plus sévères afin d'empêcher la vente aux mineurs.

RBH appuie pleinement les mesures visant à protéger vigoureusement les jeunes. Toutefois, pour accélérer la réduction des risques, RBH estime que des mesures doivent être prises pour aider les fumeurs actuels à passer de la cigarette à des produits potentiellement moins nocifs. Plus précisément, deux obstacles réglementaires doivent être éliminés pour y parvenir :

Légaliser l'accès à l'information pour permettre de meilleurs choix : La science montre que les solutions de rechange sans fumée, comme le tabac chauffé, le vapotage ou les sachets de nicotine par voie orale, bien qu'elles comportent des risques, peuvent être beaucoup moins nocives que la cigarette. Toutefois, il est actuellement interdit de faire des comparaisons de santé entre les produits, ce qui limite la capacité des fumeurs adultes à faire un choix éclairé.

Un exemplaire complet de la présentation au sujet de la LTPV de RBH à Santé Canada peut être obtenu sur demande.

Pour en savoir plus sur la vision sans fumée de RBH pour le Canada, visitez :

https://www.rbhinc.ca/home/what-we-believe

Citation : Mindaugas Trumpaitis, directeur général, RBH

Avec le dépôt du premier examen obligatoire de la LTPV, le Canada se trouve à un moment charnière de son cheminement vers un Canada sans fumée.

Nous avons devant nous une occasion générationnelle. Le problème, à l'heure actuelle, c'est que la réglementation peut rendre difficile pour certains fumeurs adultes de renoncer à la cigarette.

Le gouvernement fédéral reconnaît déjà que les produits contenant de la nicotine ne sont pas tous identiques aux cigarettes, mais nous devons aller plus loin.

Le Canada doit réglementer les produits sans fumée en fonction du risque qu'ils représentent au lieu de mettre la cigarette dans la même catégorie que des produits novateurs qui sont reconnus comme potentiellement moins nocifs. Le Canada devrait également permettre aux fumeurs actuels d'avoir accès aux informations scientifiques sur les solutions de rechange sans fumée, comme les produits du tabac chauffés, les produits de vapotage ou les sachets de nicotine par voie orale, afin qu'ils puissent faire un choix éclairé.

Nous espérons poursuivre le dialogue avec Santé Canada afin d'atteindre notre objectif commun d'un Canada sans fumée, et nous attendons avec impatience le deuxième examen de la LTPV, qui permettra de prendre des mesures qui auront une incidence importante sur la vie de tous les Canadiens.

